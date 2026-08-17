/Ajmer News: स्कूल में प्रिंसिपल ने छात्राओं से की अश्लील हरकतें, टीचर के मुंह पर पोती कालिख

Ajmer News: Ajmer News: राजस्थान के अजमेर जिले के पुष्कर उपखंड के ग्राम कड़ेल में शिक्षा का मंदिर फिर से शर्मसार हो गया. स्कूली बच्चियों के साथ सरकारी स्कूल के ही प्रधानाध्यापक ने घिनौनी हरकत कर गुरु और शिष्य के पवित्र रिश्ते पर कालिख पोत दी.

14 अगस्त है ये मामला

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यह घटना 14 अगस्त को स्कूल परिसर में हुई, जहां आरोपी प्रधानाध्यापक सुशील कुमार ने बच्चियों को अश्लील वीडियो और फोटो दिखाते हुए बच्चियों को बुरा अनुभव करवाया. मामले की जानकारी जब परिजनों को लगी तब 15 अगस्त छुट्टी और उसके बाद रविवार के कारण सोमवार को स्कूल परिसर में जोरदार हंगामा खड़ा हो गया.

आरोपी शिक्षक के मुंह पर कालिक पोती

पीड़ित छात्रा ने आरोपी शिक्षक के मुंह पर कालिक पोती और फिर ग्रामीणों के हत्थे चढ़े शिक्षक की पिटाई भी की गई. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी शिक्षक को अपनी निगरानी में लेकर पुलिस वाहन में बिठाया और रवाना करने लगे.

पूरे मामले की गहनता से छानबीन

इसी बीच ग्रामीणों ने वाहन का मार्ग रोक दिया और आगे पत्थर लगा दिए बमुश्किल पुलिस ने आरोपी शिक्षक को अपनी निगरानी में लेकर पुष्कर पुलिस थाने भिजवाया, जहां मौजूद उपखंड अधिकारी और पुलिस अधिकारियों ने पूरे मामले की गहनता से छानबीन शुरू कर दी.

स्कूल शिक्षिका ने भी प्रिंसिपल पर लगाए गंभीर आरोप

इस मामले में स्कूल की एक शिक्षिका ने भी प्रिंसिपल पर गंभीर आरोप लगाए हैं . छात्रा ने पुलिस को आरोपी के खिलाफ लिखित शिकायत भी दी है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है, तो वहीं छात्राओं के अभिभावकों और ग्रामीणों का कहना है कि जब तक आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिल जाती वह चुप नहीं बैठेंगे.