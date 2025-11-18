Ajmer: स्कूल में नाबालिग स्टूडेंट को पीटकर उतरवाए गए कपड़े, फिर लगवाई उठक-बैठक

Ajmer News: राजस्थान के अजमेर जिले के नामी स्कूल के नाबालिग स्टूडेंट से अश्लील हरकत होने का मामला सामने आया है. पीड़ित स्टूडेंट को लात-घूसों से पीटकर कपड़े उतरवाए गए.

इसके बाद अश्लील हरकत की गई. पीड़ित से उठक-बैठक करवाकर माफी भी मंगवाई गई. परेशान करने वाले 3 छात्रों ने इसका वीडियो भी बनाया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया.

पीड़ित के चाचा की रिपोर्ट पर पुलिस ने पोक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. वहीं, स्कूल मैनेजमेंट पर भी कार्रवाई नहीं करने का आरोप भी लगाया गया है. यह मामला सिविल लाइन थाना इलाके का है. स्कूल मैनेजमेंट का पक्ष जानने के लिए फोन किया लेकिन फोन नहीं उठाया.

सिविल लाइन थाना पुलिस के अनुसार, पीड़ित नाबालिग स्टूडेंट के चाचा ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है. रिपोर्ट में बताया कि उनका 17 साल का भतीजा अजमेर के एक बड़े स्कूल में पढ़ता है.

पिछले कुछ दिनों से वह डिप्रेस्ड और डरा हुआ लग रहा था. भतीजे से बात की तब पूरे घटनाक्रम का पता चला. पीड़ित के चाचा ने बताया कि पिछले महीने अक्टूबर में उनका भतीजा स्कूल गया था.

छुट्टी के बाद स्कूल से घर आ रहा था. रास्ते में उसके स्कूल के 3 छात्रों ने उसे रोक लिया. उसे एक थड़ी की तरफ ले गए और मारपीट की. भतीजे को धमकी दी कि आज तेरी हीरोगिरी निकाल देंगे.

बता दें कि रैगिंग एक आपराधिक अपराध है, जिसके तहत कानूनी दंड का प्रावधान है. भारत में इसके खिलाफ कई कानून हैं, जिनमें रैगिंग निषेध अधिनियम, 2011 और भारतीय दंड संहिता (IPC) शामिल हैं. दोषी पाए जाने पर जुर्माना, जेल, और शैक्षणिक संस्थान से निष्कासन जैसी कठोर सजाएं हो सकती हैं. रैगिंग निषेध अधिनियम, 2011 के तहत, रैगिंग करने वाले को दो साल तक की कैद और 10,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है.

