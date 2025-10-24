लाल डिग्गी चौराहा अब कहलाएगा ‘महाराणा प्रताप चौराहा’, वीरता को मिलेगा नया सम्मान!

Rajasthan News: अजमेर की नसीराबाद छावनी में लाल डिग्गी चौराहे पर महाराणा प्रताप की 12.5 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित होगी. यह प्रतिमा 30 अक्टूबर को स्थापित होगी, जिसके बाद चौराहे का नाम 'महाराणा प्रताप चौराहा' होने की चर्चा है.
Ajmer News: इतिहास में विशेष महत्व रखने वाली और देश की 'ए' श्रेणी की छावनी परिषदों में शुमार अजमेर की नसीराबाद छावनी अब अपने सौंदर्यकरण और ऐतिहासिक महत्व को एक नया आयाम देने जा रही है. छावनी क्षेत्र के नागरिक अब जल्द ही यहां के प्रमुख चौराहे पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की विशाल और आकर्षक प्रतिमा देख पाएंगे.
शिक्षक संघ राष्ट्रीय की नसीराबाद शाखा के संयोजक महावीर प्रसाद वर्मा और कैंटोनमेंट सीईओ डॉक्टर नीतिश गुप्ता ने इस महत्वपूर्ण परियोजना की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि नसीराबाद के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए, यहां घोड़े चेतक पर सवार महाराणा प्रताप की लगभग 12.5 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने का कार्य शुरू कर दिया गया है.
लाल डिग्गी चौराहा बनेगा 'महाराणा प्रताप चौराहा'
इस आकर्षक प्रतिमा को नसीराबाद के प्रसिद्ध लाल डिग्गी चौराहे के निकट स्थापित किया जाएगा. इस प्रतिमा के स्थापित होने के बाद, स्थानीय लोगों में यह चर्चा है कि यह चौराहा जल्द ही 'महाराणा प्रताप चौराहा' के नाम से अपनी नई पहचान बनाएगा.
राजस्थान में महाराणा प्रताप का नाम हमेशा गर्व और विशेष सम्मान के साथ लिया जाता है. उनकी प्रतिमा को नसीराबाद छावनी के नागरिक क्षेत्र में स्थापित करना न केवल क्षेत्र के सौंदर्यकरण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि यह यहां के ऐतिहासिक महत्व को भी और बल देगा. यह प्रतिमा नसीराबाद के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी.
शिक्षक संघ राष्ट्रीय के पदाधिकारी इस कार्य को पूरा करने में जी-जान से जुटे हुए हैं. कैंटोनमेंट परिषद के अधिकारी भी इस प्रतिमा स्थल को एक आकर्षक रूप देने के लिए सक्रिय रूप से सहयोग कर रहे हैं. संयोजक महावीर प्रसाद वर्मा ने बताया कि चेतक पर सवार महाराणा प्रताप की लगभग 12.5 फीट की प्रतिमा तैयार हो चुकी है. प्रतिमा स्थापित करने के लिए प्लेटफॉर्म का कार्य अंतिम चरण में है. यह घोषणा की गई है कि इस विशाल प्रतिमा को 30 अक्टूबर को एक समारोहपूर्वक कार्यक्रम में स्थापित कर दिया जाएगा.
