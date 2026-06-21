/अजमेर में नीट री-एग्जाम केंद्र पर बुर्के को लेकर हंगामा, समझाइश के बाद मिला प्रवेश

Ajmer News: 21 जून को देशभर में नीट री-एग्जाम आयोजित की जा रही है. इसके बीच राजस्थान के अजमेर शहर में एक परीक्षा केंद्र पर उस वक्त विवाद हो गया, जब बुर्का पहनकर परीक्षा देने पहुंची एक छात्रा को एंट्री देने के लिए रोका गया.

इस मामले को लेकर परीक्षा केंद्र के बाहर काफी देर तक बहस और हंगामा हुआ. इसके बाद सुरक्षा जांच पूरी होने के बाद छात्रा को परीक्षा केंद्र में एंट्री दी गई.

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मिली जानकारी के अनुसार, अजमेर के ब्यावर जिले की रहने वाली अभ्यर्थी कुलसुम नीट री-एग्जाम देने के लिए अजमेर के सावित्री इलाके के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय परीक्षा केंद्र पर पहुंची थी. कुलसुम परीक्षा देने के लिए बुर्का पहनकर गई थी. वहीं, केंद्र पर तैनात सुरक्षाकर्मियों ने उसे बुर्के में एंट्री देने से मना कर दिया गया और गेट पर ही रोक दिया गया.

इस दौरान छात्रा के साथ उसके पिता मोहम्मद आरिफ भी आए थे. उन्होंने कहा कि बुर्का उनकी धार्मिक और व्यक्तिगत पहचान का हिस्सा है. छात्रा ने यह भी दावा किया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की परीक्षा गाइडलाइन में सुरक्षा जांच के बाद धार्मिक परिधान पहनने पर कोई रोक नहीं है.

छात्रा और अधिकारियों के बीच परीक्षा केंद्र के बाहर काफी देर तक बहस चली. इसी दौरान अन्य अभिभावकों और स्थानीय लोगों ने भी हस्तक्षेप किया. वहीं, मौजूद पुलिसकर्मियों ने समझाइश करने की कोशिश की. इसके बाद सभी आवश्यक सुरक्षा प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद छात्रा को परीक्षा केंद्र में एंट्री दी गई.

कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले की वजह से कुलसुम को लगभग एक घंटे तक परीक्षा केंद्र के बाहर इंतजार करना पड़ा. मामले की सूचना की मिलने के बाद अजमेर जिला कलेक्टर लोकबंधु भी परीक्षा केंद्र पहुंचे. उन्होंने कहा कि परीक्षा से संबंधित सभी निर्धारित नियमों और दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जा रहा है. साथ ही किसी भी अभ्यर्थी के साथ अनुचित व्यवहार नहीं होने दिया जाएगा. इस मामले को लेकर कुलसुम और उनके पिता ने नाराजगी जताई.



मिली जानकारी के मुताबिक, कहा जा रहा है कि स्कूल की प्रिंसिपल की लापरवाही से परीक्षा केंद्र पर

हंगामा हुआ. नियमों में हिजाब की मनाही है, बुर्के की मनाही नहीं है. प्रिंसिपल बुर्का को हिजाब समझ रही थी. इसके बाद में प्रिंसिपल को बताया गया कि बुर्का और हिजांब में अंतर होता है.

