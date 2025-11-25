Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

पुष्कर में नाले पर अतिक्रमण विवाद बढ़ा,स्थानीय लोगों की SDM से कार्रवाई मांग

Rajasthan News: पुष्कर के बांसेली क्षेत्र में सुशीला किन्नर पर सरकारी नाले पर अवैध अतिक्रमण और दुर्व्यवहार के आरोप लगे हैं. नाले का बहाव रुकने से बढ़ी गंदगी के खिलाफ, क्षेत्रवासियों ने SDM को ज्ञापन सौंपकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Abhijeet dave
Published: Nov 25, 2025, 04:57 PM IST | Updated: Nov 25, 2025, 04:57 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में बारिश की फिर से दस्तक! दो दिन के लिए अलर्ट जारी, कई शहरों में गिरेगी बूंदें
7 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में बारिश की फिर से दस्तक! दो दिन के लिए अलर्ट जारी, कई शहरों में गिरेगी बूंदें

इथियोपिया का ज्वालामुखी फटा… राख पहुंची भारत तक, राजस्थान के ऊपर मंडराया 15 KM ऊंचा गुबार!
7 Photos
rajasthan air pollution

इथियोपिया का ज्वालामुखी फटा… राख पहुंची भारत तक, राजस्थान के ऊपर मंडराया 15 KM ऊंचा गुबार!

क्या आपने देखा हैं राजस्थान का रोमांटिक महल, जो रात में किसी परीलोक से कम नहीं होता?
6 Photos
do you know

क्या आपने देखा हैं राजस्थान का रोमांटिक महल, जो रात में किसी परीलोक से कम नहीं होता?

दिल्ली से जैसलमेर के बीच शुरू होगी नई एक्सप्रेस ट्रेन, जानें इसका टाइम टेबल
5 Photos
jaisalmer news

दिल्ली से जैसलमेर के बीच शुरू होगी नई एक्सप्रेस ट्रेन, जानें इसका टाइम टेबल

पुष्कर में नाले पर अतिक्रमण विवाद बढ़ा,स्थानीय लोगों की SDM से कार्रवाई मांग

Ajmer News: पुष्कर विधानसभा क्षेत्र के देवनगर रोड स्थित बांसेली इलाके में सरकारी नाले पर अवैध अतिक्रमण का मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है. स्थानीय निवासियों ने सुशीला नामक किन्नर पर गंभीर आरोप लगाते हुए उपखंड अधिकारी गुरु प्रसाद तंवर को ज्ञापन सौंपा. क्षेत्रवासियों ने नाले से अतिक्रमण हटाने और इलाके में अव्यवस्था तथा अशांति फैलाने के खिलाफ तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई की मांग की है.

रुक गया नाले का बहाव, बढ़ी गंदगी
स्थानीय निवासियों का कहना है कि सुशीला किन्नर द्वारा नाले की भूमि पर कथित रूप से अवैध निर्माण कर रखा गया है, जिसके कारण नाले का प्राकृतिक बहाव पूरी तरह रुक गया है.

लोगों के अनुसार, गंदा पानी, कचरा और अपशिष्ट नाले में अटक रहे हैं, जिससे पूरी कॉलोनी में बदबू फैल रही है और मच्छरों की तादाद तेज़ी से बढ़ गई है. निवासियों ने बताया कि कई घरों के सामने पानी भरने की स्थिति बनने लगी है, जिससे बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है. निवासियों ने यह भी आरोप लगाया कि अवैध निर्माण से उत्पन्न गंदा पानी और कचरा सीधे आम रास्ते पर छोड़ा जा रहा है, जिससे आवाजाही मुश्किल हो रही है. शिकायतकर्ताओं का कहना है कि बार-बार आपत्तियां दर्ज कराने के बावजूद स्थिति जस की तस है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

दुर्व्यवहार और अशांति फैलाने का आरोप
क्षेत्रवासियों ने सुशीला किन्नर पर केवल अतिक्रमण ही नहीं, बल्कि दुर्व्यवहार और कॉलोनी में अशांति फैलाने के आरोप भी लगाए हैं. उनका कहना है कि आए दिन राहगीरों से विवाद और अभद्र व्यवहार की घटनाएं सामने आ रही हैं. कुछ निवासियों ने यह भी आरोप लगाया कि सोशल मीडिया पर भ्रामक रील बनाकर कॉलोनी की गलत छवि पेश की जा रही है. कुछ लोगों ने क्षेत्र में अवैध गतिविधियों की आशंका जताते हुए प्रशासन से इसकी जांच की मांग की है.

शिकायतकर्ताओं ने SDM से अवैध कब्जा हटाकर नाले को पुनः चालू करवाने और आम रास्ते को सुगम बनाने का अनुरोध किया है. अब प्रशासन की ओर से इस गंभीर शिकायत पर क्या कदम उठाए जाते हैं, इस पर क्षेत्र की निगाहें टिकी हुई हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Ajmer News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news