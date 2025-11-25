पुष्कर में नाले पर अतिक्रमण विवाद बढ़ा,स्थानीय लोगों की SDM से कार्रवाई मांग

Ajmer News: पुष्कर विधानसभा क्षेत्र के देवनगर रोड स्थित बांसेली इलाके में सरकारी नाले पर अवैध अतिक्रमण का मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है. स्थानीय निवासियों ने सुशीला नामक किन्नर पर गंभीर आरोप लगाते हुए उपखंड अधिकारी गुरु प्रसाद तंवर को ज्ञापन सौंपा. क्षेत्रवासियों ने नाले से अतिक्रमण हटाने और इलाके में अव्यवस्था तथा अशांति फैलाने के खिलाफ तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई की मांग की है.

रुक गया नाले का बहाव, बढ़ी गंदगी

स्थानीय निवासियों का कहना है कि सुशीला किन्नर द्वारा नाले की भूमि पर कथित रूप से अवैध निर्माण कर रखा गया है, जिसके कारण नाले का प्राकृतिक बहाव पूरी तरह रुक गया है.

लोगों के अनुसार, गंदा पानी, कचरा और अपशिष्ट नाले में अटक रहे हैं, जिससे पूरी कॉलोनी में बदबू फैल रही है और मच्छरों की तादाद तेज़ी से बढ़ गई है. निवासियों ने बताया कि कई घरों के सामने पानी भरने की स्थिति बनने लगी है, जिससे बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है. निवासियों ने यह भी आरोप लगाया कि अवैध निर्माण से उत्पन्न गंदा पानी और कचरा सीधे आम रास्ते पर छोड़ा जा रहा है, जिससे आवाजाही मुश्किल हो रही है. शिकायतकर्ताओं का कहना है कि बार-बार आपत्तियां दर्ज कराने के बावजूद स्थिति जस की तस है.

दुर्व्यवहार और अशांति फैलाने का आरोप

क्षेत्रवासियों ने सुशीला किन्नर पर केवल अतिक्रमण ही नहीं, बल्कि दुर्व्यवहार और कॉलोनी में अशांति फैलाने के आरोप भी लगाए हैं. उनका कहना है कि आए दिन राहगीरों से विवाद और अभद्र व्यवहार की घटनाएं सामने आ रही हैं. कुछ निवासियों ने यह भी आरोप लगाया कि सोशल मीडिया पर भ्रामक रील बनाकर कॉलोनी की गलत छवि पेश की जा रही है. कुछ लोगों ने क्षेत्र में अवैध गतिविधियों की आशंका जताते हुए प्रशासन से इसकी जांच की मांग की है.

शिकायतकर्ताओं ने SDM से अवैध कब्जा हटाकर नाले को पुनः चालू करवाने और आम रास्ते को सुगम बनाने का अनुरोध किया है. अब प्रशासन की ओर से इस गंभीर शिकायत पर क्या कदम उठाए जाते हैं, इस पर क्षेत्र की निगाहें टिकी हुई हैं.

