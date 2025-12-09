Zee Rajasthan
राजस्थान में 19 लाख छात्रों के लिए 6193 परीक्षा केंद्र तैयार, सुरक्षा व्यवस्था सख्त!

Rajasthan News: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (12 फरवरी से) शुरू होने वाली परीक्षाओं के लिए 19 लाख परीक्षार्थियों हेतु 6193 केंद्र बनाएगा. नकल रोकने के लिए फ्लाइंग टीमें गठित हुई हैं, वहीं जर्जर इमारतों में बने 31 केंद्रों को बदलकर विद्यार्थी सुरक्षा सुनिश्चित की गई है.

Published: Dec 09, 2025, 05:06 PM IST | Updated: Dec 09, 2025, 05:06 PM IST

RBSE Board Exams 2025: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) अगले साल एक बार फिर 'कठिन परीक्षा' में शामिल होने जा रहा है. 12 फरवरी से शुरू होने वाली मुख्य बोर्ड परीक्षाओं के लिए 19 लाख से अधिक परीक्षार्थी पंजीकृत हैं, जिसके लिए बोर्ड ने गोपनीयता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तैयारियां तेज कर दी हैं. बोर्ड सचिव गजेंद्र सिंह राठौड़ ने हाल ही में पदभार संभालने के बाद मैराथन बैठकें कर तैयारियों को अंतिम रूप दिया है.

गोपनीयता और सुरक्षा पर विशेष जोर
बोर्ड ने इस बार परीक्षा की साख बनाए रखने और नकल पर नकेल कसने को सबसे बड़ी प्राथमिकता दी है. पूरे प्रदेश में कुल 6193 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. प्रश्न पत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सेंसिटिव और सुपर सेंसिटिव जिलों के केंद्रों पर सुरक्षा के अतिरिक्त बंदोबस्त किए गए हैं. इसके अलावा, परीक्षा समाप्ति के तुरंत बाद उत्तर पुस्तिकाओं को सुरक्षित तरीके से वापस बोर्ड तक पहुंचाने का काम भी शुरू कर दिया जाएगा.

सचिव राठौड़ के अनुसार, राज्य स्तर पर फ्लाइंग टीमों का गठन किया गया है. ये टीमें आकस्मिक निरीक्षण करेंगी और परीक्षा में अनुचित साधनों के उपयोग पर कड़ी नजर रखेंगी.

1 जनवरी से प्रायोगिक परीक्षाएं शुरू
मुख्य परीक्षाओं से पहले, 1 जनवरी से बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षाएं शुरू हो रही हैं. इन्हें लेकर भी बोर्ड पूरी तरह मुस्तैद है. प्रायोगिक परीक्षा सामग्री 20 दिसंबर से ही सभी जिलों के लिए रवाना कर दी जाएगी.

जर्जर भवनों के 31 केंद्र बदले, विद्यार्थी सुरक्षा प्राथमिकता

बोर्ड ने इस बार परीक्षा केंद्रों के निर्धारण में विद्यार्थी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है. झालावाड़ स्कूल हादसे से सबक लेते हुए, सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई थी. इस रिपोर्ट के आधार पर, जर्जर इमारत होने के कारण 31 स्थानों पर बनते आ रहे पुराने केंद्रों को तत्काल प्रभाव से बदला गया है और उनके स्थान पर नए सुरक्षित केंद्र बनाए गए हैं. रीजनल उड़नदस्तों के गठन के साथ ही, बोर्ड की पूरी तैयारी 19 लाख परीक्षार्थियों के लिए एक सुरक्षित, पारदर्शी और सुव्यवस्थित परीक्षा संपन्न कराने की है.

