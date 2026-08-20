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अजमेर में 15 हजार कमाने वाले टेलर को 974 करोड़ का नोटिस, डायमंड कंपनी का बना दिया गया डायरेक्टर

अजमेर के गोविंदगढ़ निवासी 62 वर्षीय LIC एजेंट और टेलर रेखराज ठाड़ा को सूरत आयकर विभाग से करीब 974.97 करोड़ रुपये की टैक्स डिमांड का नोटिस मिला. हैरानी की बात यह है कि रेखराज की मासिक आय करीब 15 हजार रुपये है . जांच में सामने आया कि उनके PAN और पहचान दस्तावेजों का कथित दुरुपयोग कर उन्हें Roop Rajat Diam Private Limited समेत डायमंड कंपनियों का डायरेक्टर बना दिया गया.  
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Kaushal Jain
Published:Aug 20, 2026, 01:56 PM IST | Updated:Aug 20, 2026, 01:56 PM IST
अजमेर में 15 हजार कमाने वाले टेलर को 974 करोड़ का नोटिस, डायमंड कंपनी का बना दिया गया डायरेक्टर
Image Credit: Ajmer News

Ajmer News: राजस्थान के अजमेर जिले के पीसांगन थाना क्षेत्र के गोविंदगढ़ निवासी 62 वर्षीय रेखराज ठाड़ा के लिए 13 अगस्त का दिन किसी सदमे से कम नहीं था. LIC एजेंट और टेलर का काम कर परिवार का गुजारा करने वाले रेखराज को सूरत आयकर विभाग की ओर से 974 करोड़ 97 लाख 25 हजार 457 रुपये की टैक्स रिकवरी का नोटिस मिला. नोटिस में उन्हें एक डायमंड कंपनी का डायरेक्टर बताया गया और 20 अगस्त तक सूरत पहुंचकर स्पष्टीकरण देने को कहा गया.

रेखराज ने बताया कि वह साल 2009 से भारतीय जीवन बीमा निगम में एजेंट हैं. इसके साथ ही गोविंदगढ़ के बड़ा बाजार में किराए की दुकान में टेलरिंग करते हैं. उनकी अधिकतम मासिक आय करीब 15 हजार रुपये है. बीमा एजेंट के काम के बदले उन्हें साल 2011 से हर साल लगभग 5 हजार रुपये आयकर रिफंड भी मिल रहा है.

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टेलर मास्टर रख राज ने आश्चर्य चकित हो बताया कि जो विभाग 14 साल से मुझे 5 हजार का रिफंड दे रहा है, वही विभाग अब सैकड़ों करोड़ की रिकवरी मांग रहा है, जो समझ से परे है.

अधिकारियों के काट रहे चक्कर
परिवार ने बताया कि रेखराज ने जीवन में कभी सूरत, गुजरात नहीं देखा. नोटिस मिलने के बाद घबराए परिजनों ने एक परिचित CA से संपर्क कर रिकॉर्ड खंगाला. जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ. रेखराज के पैन का इस्तेमाल कर सूरत की रूप रजत डायम प्राइवेट लिमिटेड में उन्हें डायरेक्टर बना दिया गया. यह कंपनी 2011 से संचालित बताई जा रही है. इसके अलावा जय बाबेरी डायम प्राइवेट लिमिटेड में भी उनका नाम डायरेक्टर के तौर पर सामने आया.

रेखराज का आरोप है कि उनके दस्तावेजों का दुरुपयोग कर फर्जी तरीके से कंपनियों में डायरेक्टर बना दिया गया. नोटिस मिलने के बाद से पूरा परिवार तनाव में है. रेखराज, उनके दो बेटे और भाई मामले को लेकर अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं.

नोटिस का जवाब ई-मेल के जरिए भी भेजा
मामले की शिकायत सबसे पहले पीसांगन थाने में दी गई. पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की, बल्कि परिवाद लिया. इसके बाद पीड़ित अजमेर एसपी कार्यालय पहुंचे और एडिशनल एसपी ग्रामीण लालचंद कयाल को पूरी जानकारी दी. कयाल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच का आश्वासन दिया और परिवाद दर्ज कराया. रेखराज ने आयकर विभाग के नोटिस का जवाब ई-मेल के जरिए भी भेज दिया है.

पैन कार्ड और पहचान पत्र का गलत इस्तेमाल
इस प्रकरण ने एक बार फिर पैन कार्ड और पहचान पत्रों के दुरुपयोग का मुद्दा उठाया है. मामूली आय वाले व्यक्ति को करोड़ों की देनदारी का नोटिस मिलना न केवल सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है, बल्कि आमजन की परेशानी भी बढ़ाता है. फिलहाल पुलिस और आयकर विभाग दोनों स्तर पर जांच की बात कही जा रही है. पीड़ित परिवार ने प्रशासन से मांग की है कि उनके नाम से बनी फर्जी कंपनियों को तुरंत हटाया जाए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में किसी अन्य निर्दोष के साथ ऐसा न हो.

कितने करोड़ की है टैक्स डिमांड?
तस्वीर के अनुसार, असेससी कंपनी (M/s. ROOP RAJAT DIAM PRIVATE LIMITED) पर कुल बकाया टैक्स डिमांड Rs. 974,97,25,457 (लगभग 974.97 करोड़ रुपये) है.

फाइनेंशियल ईयर / एसेसमेंट ईयर (AY)
यह डिमांड मुख्य रूप से एसेसमेंट ईयर 2013-14 (यानी वित्तीय वर्ष 2012-13 के ट्रांजैक्शन/आय) से संबंधित है, जिसके लिए अलग-अलग सेक्शन के तहत दो आदेश (Orders) जारी किए गए हैं:

सेक्शन 147 के तहत दिनांक 25/05/2023 को Rs. 7,52,37,60,720 का आदेश.
सेक्शन 271(1)(c) के तहत दिनांक 15/01/2024 को Rs. 2,22,59,64,737 का पेनल्टी आदेश.

पैन कार्ड और फर्म का ब्योरा
नोटिस में जिस कंपनी और पैन का जिक्र है, उसका नाम M/s. ROOP RAJAT DIAM PRIVATE LIMITED है और इसका पैन नंबर AAFCR2382C है.

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मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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