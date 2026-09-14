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Ajmer Nikay Chunav: 36 साल का BJP राज खत्म? कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी, निर्दलीय बने किंगमेकर

अजमेर संभाग के निकाय चुनाव में कई जगह सियासी तस्वीर बदली है. अजमेर नगर निगम में 36 साल बाद कांग्रेस ने बीजेपी को पीछे छोड़ते हुए 80 में से 37 सीटें जीतीं, जबकि बीजेपी को 32 सीटें मिलीं। 11 निर्दलीय पार्षदों की वजह से बोर्ड गठन में उनकी भूमिका अहम हो गई है. वहीं किशनगढ़, पुष्कर, सांवर, सरवाड़ और टांटोटी में बीजेपी का दबदबा रहा, जबकि केकड़ी में कांग्रेस बहुमत हासिल करने में सफल रही. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Published:Sep 14, 2026, 03:43 PM IST | Updated:Sep 14, 2026, 03:43 PM IST
Ajmer Nikay Chunav: 36 साल का BJP राज खत्म? कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी, निर्दलीय बने किंगमेकर
Image Credit: Ajmer Nikay Chunav

Ajmer Nikay Chunav: अजमेर संभाग में नगर निकाय चुनाव के नतीजों ने कई जगह सियासी तस्वीर बदल दी है. सबसे बड़ा उलटफेर अजमेर नगर निगम में देखने को मिला, जहां कांग्रेस ने बीजेपी को पीछे छोड़ा और सबसे ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की.

80 वार्डों में कांग्रेस के 37 प्रत्याशी जीते, जबकि बीजेपी को 32 सीटों पर जीत दर्ज की. वहीं, 11 वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशियों ने बाजी मारी है. किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के कारण अब बोर्ड बनाने में निर्दलीयों की भूमिका अहम मानी जा रही है.

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36 साल बाद अजमेर में बीजेपी को झटका
अजमेर नगर निगम में बीते 36 साल से बीजेपी का बोर्ड रहा है, लेकिन इस बार कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बीजेपी को बड़ा झटका दिया है. बोर्ड बनाने के लिए 41 पार्षदों का समर्थन जरूरी है. कांग्रेस बहुमत से केवल 4 सीट दूर है, जबकि बीजेपी को बहुमत के लिए 7 पार्षदों की जरूरत है. ऐसे में दोनों ही दल निर्दलीय पार्षदों को अपने खेमे में लाने की कोशिश करेंगे.

अजमेर शहर से विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और बीजेपी नेता अनिता भदेल की प्रतिष्ठा भी इस चुनाव में दांव पर थी. हालांकि नतीजों में कांग्रेस बीजेपी से आगे निकल गई. चुनाव में कुल 80 वार्डों के लिए 360 प्रत्याशी मैदान में थे.

पिछले चुनाव से पूरी तरह बदली तस्वीर
पिछले निकाय चुनाव में बीजेपी ने 48 वार्डों में जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस को महज 18 सीटें मिली थीं. एक सीट आरएलपी और 13 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी जीते थे. इस बार कांग्रेस ने 37 सीटों के साथ अपने आप को काफी मजबूत बनाया है, जबकि बीजेपी 32 सीटों पर सिमट गई है.

अजमेर के वार्ड नंबर 59 में भी बड़ा उलटफेर हुआ, जहां कांग्रेस की बबीता चौहान ने बीजेपी की मधु शेखावत को हरा दिया. मधु शेखावत को पूर्व सभापति सुरेंद्र सिंह शेखावत की पत्नी होने के चलते मेयर पद की प्रबल दावेदार माना जा रहा था. वहीं, वार्ड नंबर 4 में बीजेपी के टिकट पर कांग्रेस से मोनिका जैन ने जीत दर्ज की है.

किशनगढ़ में बीजेपी सबसे आगे
किशनगढ़ नगर परिषद के 60 वार्डों के नतीजों में बीजेपी ने सबसे ज्यादा 29 सीटों पर जीत दर्ज की. कांग्रेस को 21 सीटें मिलीं, जबकि 10 वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशी विजयी रहे.

पिसांगन में कांटे का मुकाबला
पिसांगन नगर पालिका के 25 वार्डों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला लगभग बराबरी का रहा. बीजेपी ने 9 वार्ड जीते, जबकि कांग्रेस को 8 सीटें मिलीं. निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी 8 वार्डों में जीत दर्ज की.

पुष्कर में बीजेपी का दबदबा
पुष्कर नगर परिषद के 25 वार्डों में बीजेपी ने एकतरफा प्रदर्शन किया. बीजेपी के 19 प्रत्याशी विजयी रहे. कांग्रेस को 4 सीटों पर जीत मिली, जबकि 2 वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशी जीते.

नसीराबाद में बराबरी, निर्दलीय फिर अहम
नसीराबाद में आजादी के बाद पहली बार नगर परिषद के 20 वार्डों के लिए चुनाव हुए. यहां कांग्रेस और बीजेपी दोनों को 8-8 सीटें मिलीं, जबकि 2 वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशी जीते. ऐसे में सभापति के चुनाव में निर्दलीयों की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है.

केकड़ी में कांग्रेस ने बढ़त बनाई
केकड़ी नगर परिषद के 40 वार्डों में कांग्रेस ने 20 सीटों पर जीत दर्ज की. बीजेपी को 18 सीटें मिलीं, जबकि 2 वार्डों में आरएलपी प्रत्याशियों ने बाजी मारी. यहां कांग्रेस बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने में सफल रही.

सांवर में बीजेपी का दबदबा
सांवर नगर परिषद के 20 वार्डों में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 15 सीटों पर जीत दर्ज की. कांग्रेस के खाते में 5 वार्ड आए.

सरवाड़ में भी बीजेपी आगे
सरवाड़ नगर परिषद के 25 वार्डों के नतीजों में बीजेपी ने 15 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस के 10 प्रत्याशी विजयी रहे.

टांटोटी में बीजेपी का एकतरफा प्रदर्शन
टांटोटी नगर परिषद के 20 वार्डों में बीजेपी ने 14 सीटों पर कब्जा जमाया. कांग्रेस को 6 वार्डों में जीत मिली। यहां निर्दलीय प्रत्याशी अपना खाता नहीं खोल सके.

अजमेर संभाग के नतीजों ने बढ़ाई सियासी हलचल
अजमेर संभाग के निकाय चुनाव परिणामों में जहां अजमेर नगर निगम में कांग्रेस ने बीजेपी को पीछे छोड़कर बड़ा संदेश दिया है, वहीं पुष्कर, सांवर, सरवाड़ और टांटोटी में बीजेपी का दबदबा देखने को मिला. किशनगढ़ में भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. नसीराबाद और अजमेर में निर्दलीय पार्षद बोर्ड गठन में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं. वहीं, अब अजमेर नगर निगम में अब सभी की नजरें निर्दलीय पार्षदों पर हैं. कांग्रेस बहुमत से केवल चार कदम दूर है, इसलिए बोर्ड गठन की लड़ाई में निर्दलीय पार्षद किंगमेकर की भूमिका में नजर आ रहे हैं.

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मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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