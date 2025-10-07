Ajmer News: HP के टैंकर से हुआ तेल चोरी, पांच आरोपी हुए गिरफ्तार

Ajmer News: राजस्थान के अजमेर के नसीराबाद के मांगलियावास थानाधिकारी के निर्देश पर पुलिस ने थाना क्षेत्र में अवैध बजरी परिवहन, संपत्ति संबंधी अपराधों और वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है.

अभियान के तहत मांगलियावास पुलिस ने एचपी के एक टैंकर से तेल चोरी करने के आरोप में पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर वारदात में प्रयुक्त पिकअप को जब्त किया है. पुलिस आरोपियों को आज न्यायालय में पेश करेगी.

यह कार्रवाई गत 3 अक्टूबर को आदर्श नगर थाना क्षेत्र के सेदरिया निवासी सौरभ सिंह रावत के द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के आधार पर की गई. रावत ने बताया कि उनके पेट्रोल पंप के लिए सराधना स्थित तेल डिपो से एक डीजल टैंकर बुक किया गया था. वह और उनके साथी कर्मचारी परमेश्वर सिंह रावत टैंकर के पीछे आ रहे थे.

रास्ते में टैंकर चालक ने एक होटल पर गाड़ी रोक दी, जहां पहले से ही 7-8 लोग मौजूद थे. इन लोगों ने टैंकर चालक के साथ मिलकर टैंकर से डीजल निकालना शुरू कर दिया. जब परमेश्वर सिंह रावत ने इसका वीडियो बनाना चाहा, तो चालक की नजर पड़ गई और उसने शोर मचाया.

इसके बाद उन लोगों ने शिकायतकर्ताओं के साथ मारपीट की. थानाधिकारी दिनेश चौधरी ने बताया कि प्राप्त रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच एएसआई गोपाराम विश्नोई को सौंपी गई. प्रकरण की जांच में टैंकर चालक की मिलीभगत से तेल चोरी करना पाया गया.

थानाधिकारी दिनेश चौधरी ने बताया कि इसके बाद आज कानावास (जोधपुर) निवासी टैंकर चालक मनीराम विश्नोई के अलावा टैंकर से तेल चोरी के आरोप में अर्जुनपुरा गढ़ी निवासी राकेश उर्फ सोनूसिंह रावत, शेरगढ़ (जोधपुर) निवासी जितेंद्र उर्फ जीतू नाई, श्रीनगर, रास निवासी रमेश सिंह उर्फ राजवीर सिंह रावत व अर्जुनपुरा जागीर निवासी जयदीप सिंह उर्फ मुकेशसिंह रावत को गिरफ्तार कर वारदात में प्रयुक्त पिकअप को जब्त किया गया. पुलिस आरोपियों को आज न्यायालय में पेश करेगी.

इस कार्रवाई को अंजाम देने वाली टीम में थानाधिकारी दिनेश कुमार चौधरी के साथ एएसआई गोपाराम विश्नोई, कांस्टेबल संजय डांगा, प्रमोद कुमार, हेमराज ठोलिया, विजेंद्र कुमार, सुरेश कुमार व अजीत कुमार शामिल थे.

