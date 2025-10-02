Ajmer News: कभी चांदनी, तो कभी सानिया बन युवकों को दिखाए 'रंगीन सपने', फिर...

Ajmer News: राजस्थान के अजमेर गंज थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लुटेरी दुल्हन गिरोह का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने गिरोह की तीन महिलाओं को उत्तर प्रदेश के अलग-अलग इलाकों से दबिश देकर गिरफ्तार किया है. यह गिरोह शादी के नाम पर युवकों से ठगी कर फरार हो जाता था.

यह मामला अजमेर के एक युवक से जुड़ा है, जिसने शादी न होने पर एक महिला दलाल से संपर्क किया था. दलाल ने वाराणसी निवासी महिला से उसका रिश्ता कराया. आर्य समाज मंदिर में शादी करवाकर दुल्हन ने युवक से एक लाख 85 हजार रुपये हड़प लिए और अगले ही दिन दरगाह जियारत का बहाना बनाकर फरार हो गई.

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी महिलाएं बार-बार नाम बदलकर युवकों को ठगने का काम करती थीं. कभी सानिया, तो कभी रिया या चांदनी बनकर वे लोगों को जाल में फंसाती थी. पुलिस ने तीनों महिलाओं को गिरफ्तार कर अजमेर लाया है और उनसे पूछताछ जारी है.

गंज थाना पुलिस का कहना है कि यह गिरोह अंतरराज्यीय स्तर पर सक्रिय था और अब तक कई युवकों को इसी तरह ठगा जा चुका है. पुलिस अन्य साथियों और दलालों की तलाश भी कर रही है. इस कार्रवाई को पुलिस की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, गंज बावड़ी रहने वाले प्रमोद कुमार मकवाना ने रिपोर्ट में बताया कि काफी वक्त से उसकी शादी नहीं हो रही थी. इसके चलते दलाल कोटड़ा तेजा चौक रहने वाली नानू ने उसको दलाल मनीषा के नंबर मिला.

वहीं, मनीषा से बात करने पर उसने कहा कि वह उसकी गरीब परिवार में शादी करवा देगी, जिसमें उसे लड़की के परिवार को 1 लाख 80 हजार रुपये देने पड़ेंगे. मनीषा ने लड़की उतर प्रदेश बनारस के गरीब परिवार की चांदनी गुप्ता बताया. वहीं, लड़की का आधार कार्ड और फोटो भेजी तो उसको पसंद आई.

इसके बाद लड़के ने लड़की के खाते में 5 हजार रुपये अजमेर आने का खर्चा डाल दिया. फिर 4 अगस्त को सियालदाह ट्रेन से चार महिलाएं और एक युवक अजमेर आए.

वहीं, चांदी ने युवक को अपना भाई और तीन महिलाओं को मौसी, भाभी और नानी बताया. जिनकों उसने होटल में ठहराया. फिर दोपहर 11-12 बजे आर्य समाज संस्था में शादी के लिए पहुं गए, जहां शादी. फिर लड़के ने मनीषा को एक लाख 80 हजार रुपये दिए. इसके बाद 5 अगस्त को तीनों दरगाह में जाने की बात कहकर गई, तीनों महिलाएं रुपये लेकर फरार हो गई.

