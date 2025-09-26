Zee Rajasthan
युवती को बाइक की टंकी पर बैठाकर हाईवे पर किया खतरनाक स्टंट, वीडियो वायरल

Ajmer Bike Stunt Video: अजमेर में हाईवे पर एक युवक द्वारा तेज रफ्तार बाइक पर युवती को टंकी पर बैठाकर स्टंट करने का वीडियो वायरल हुआ. पुलिस ने बाइक के अजमेर रजिस्ट्रेशन के आधार पर जांच शुरू कर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए.

Ajmer News: अजमेर में सोशल मीडिया पर एक 42 सेकंड का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक हाईवे पर तेज रफ्तार से बाइक दौड़ाता नजर आ रहा है. खास बात यह है कि बाइक की टंकी पर एक युवती बिना हेलमेट के बैठी हुई है, जबकि युवक हेलमेट पहने हुए है. यह खतरनाक स्टंट देखकर लोग हैरान हैं. वीडियो को एक कार सवार ने बनाकर सोशल मीडिया पर साझा किया, जिसके बाद यह मामला सुर्खियों में आ गया.

पुलिस प्रशासन सख्त, जांच शुरू
वीडियो वायरल होने के बाद अजमेर जिला पुलिस प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया. एडिशनल एसपी हिमांशु जांगिड़ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अलवर गेट और आदर्श नगर थाना पुलिस को आरोपी युवक की पहचान और कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. पुलिस ने बताया कि वीडियो में दिख रही बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर अजमेर का है, जिसके आधार पर वाहन मालिक की तलाश की जा रही है.

सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन
इस घटना में युवक द्वारा सड़क सुरक्षा नियमों की खुलेआम अनदेखी की गई है. तेज रफ्तार और बिना हेलमेट के युवती को टंकी पर बैठाकर बाइक चलाना न केवल खतरनाक है, बल्कि यातायात नियमों का उल्लंघन भी है. इस तरह के स्टंट से न सिर्फ चालक और सवारी की जान को खतरा होता है, बल्कि अन्य राहगीरों की सुरक्षा भी प्रभावित होती है.

कड़ी कार्रवाई की तैयारी
पुलिस ने वाहन मालिक की पहचान के बाद सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है. स्थानीय लोग इस घटना से नाराज हैं और मांग कर रहे हैं कि ऐसे स्टंटबाजों पर कठोर कार्रवाई हो ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों. पुलिस ने जनता से सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की है.

