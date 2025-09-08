अजमेर पुलिस ने निकाली आरोपियों की परेड, बाजारों की गली-गली घुमाई

Ajmer News: राजस्थान के अजमेर शहर में कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले आरोपियों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. कोतवाली थाना पुलिस ने जबरन दुकानदारों को डराकर दुकान खाली कराने और मारपीट करने वाले गिरोह के दो सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया. पुलिस ने आरोपियों की शहर के मुख्य बाजार में परेड कराई, जिससे व्यापारियों में सुरक्षा का भरोसा बढ़ा.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बरकत खान और सरताज के रूप में हुई है. आरोप है कि दोनों आरोपी विवादित दुकानों को खरीदने वाले लोगों से मिलकर दुकान खाली कराने का काम करते थे. इसके लिए वे गिरोह बनाकर व्यापारियों को डराने-धमकाने और मारपीट तक करने से नहीं चूकते थे. पुलिस जांच में सामने आया है कि यह गिरोह लंबे समय से ऐसे मामलों में सक्रिय था और कई लोगों को परेशान कर चुका था.

थानाधिकारी दयाराम ने बताया कि शहर में अपराधियों का खौफ खत्म करना और आमजन में पुलिस का भरोसा कायम करना उनकी प्राथमिकता है. इसी के तहत आरोपियों को गिरफ्तार कर न केवल पुलिस थाने तक सीमित रखा गया बल्कि बाजार में पैदल परेड कराई गई. परेड के दौरान बड़ी संख्या में व्यापारी मौजूद रहे और तालियां बजाकर पुलिस का स्वागत किया.

व्यापारियों ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई से उन्हें बड़ी राहत मिली है. बाजार में लंबे समय से ऐसे लोगों का खौफ बना हुआ था, जो जबरन वसूली और दुकान खाली कराने का काम करते थे. पुलिस की सख्ती से अब अपराधियों के हौसले पस्त होंगे.

थानाधिकारी ने साफ कहा कि कानून तोड़ने वालों के खिलाफ पुलिस सख्ती से कार्रवाई करेगी और किसी भी व्यापारी या आमजन को डरने की जरूरत नहीं है. इस कार्रवाई के बाद शहर में चर्चा है कि पुलिस अब ऐसे गिरोहों पर पूरी तरह शिकंजा कसने की तैयारी में है.

