Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Ajmer Police Transfer: अजमेर पुलिस में बड़ा फेरबदल, SP वंदिता राणा ने 12 से ज्यादा थानों के प्रभारी बदले, जानें किसकी कहां लगी ड्यूटी

 Ajmer Police: पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने जिले में एक दर्जन से अधिक थानों के प्रभारियों के तबादले कर बड़े स्तर पर प्रशासनिक बदलाव किए हैं. नए आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Abhijeet dave
Published: Dec 01, 2025, 09:17 AM IST | Updated: Dec 01, 2025, 09:17 AM IST

Trending Photos

घग्घर नदी के तट पर माता का दिव्य मंदिर, कहते हैं जो यहां आया, खाली नहीं लौटा!
7 Photos
rajasthan temple

घग्घर नदी के तट पर माता का दिव्य मंदिर, कहते हैं जो यहां आया, खाली नहीं लौटा!

Jaipur Gold Silver Rate: धड़ाम से गिरकर सोने की अकड़ हुई कम, चाँदी के भी ढीले हुए तेवर, आज इस रेट मिलेगा 10 ग्राम गोल्ड
5 Photos
Jaipur Gold Silver Rate

Jaipur Gold Silver Rate: धड़ाम से गिरकर सोने की अकड़ हुई कम, चाँदी के भी ढीले हुए तेवर, आज इस रेट मिलेगा 10 ग्राम गोल्ड

राजस्थान के इन शहरों में भीषण शीतलहर का अलर्ट, कड़कड़ाती ठंड से जकड़ेगा प्रदेश, जानें अपने शहर का हाल
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान के इन शहरों में भीषण शीतलहर का अलर्ट, कड़कड़ाती ठंड से जकड़ेगा प्रदेश, जानें अपने शहर का हाल

आधार कार्ड पर फोटो पसंद नहीं? ये आसान ट्रिक बदल देगी तस्वीर! मिनटों में कराएं अपडेट
8 Photos
aadhar card update

आधार कार्ड पर फोटो पसंद नहीं? ये आसान ट्रिक बदल देगी तस्वीर! मिनटों में कराएं अपडेट

Ajmer Police Transfer: अजमेर पुलिस में बड़ा फेरबदल, SP वंदिता राणा ने 12 से ज्यादा थानों के प्रभारी बदले, जानें किसकी कहां लगी ड्यूटी

Ajmer Police Transfer: जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने बड़ी प्रशासनिक फेरबदल करते हुए जिले भर के एक दर्जन से अधिक थानों के प्रभारियों की तबादला सूची जारी की है. इस नए आदेश के तहत कई महत्वपूर्ण थानों के थानाधिकारी बदल दिए गए हैं.

अजमेर शहर के सबसे व्यस्त कोतवाली थाने की कमान अब निरीक्षक अनिल देव को सौंपी गई है. महिला थाना अजमेर की जिम्मेदारी अब निरीक्षक कल्पना को दी गई है.- अराई थाना प्रभारी के रूप में निरीक्षक दिनेश कुमावत को नियुक्त किया गया है.

एसपी वंदिता राणा ने कहा कि यह तबादले कार्यक्षमता बढ़ाने और जनता को बेहतर पुलिसिंग मुहैया कराने के उद्देश्य से किए गए हैं. नई नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई हैं. जिले में अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए यह कवायद की गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

खबर अपडेट की जा रही है.

Tags

Trending news