Ajmer Police Transfer: अजमेर पुलिस में बड़ा फेरबदल, SP वंदिता राणा ने 12 से ज्यादा थानों के प्रभारी बदले, जानें किसकी कहां लगी ड्यूटी

Ajmer Police: पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने जिले में एक दर्जन से अधिक थानों के प्रभारियों के तबादले कर बड़े स्तर पर प्रशासनिक बदलाव किए हैं. नए आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं.
Ajmer Police Transfer: जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने बड़ी प्रशासनिक फेरबदल करते हुए जिले भर के एक दर्जन से अधिक थानों के प्रभारियों की तबादला सूची जारी की है. इस नए आदेश के तहत कई महत्वपूर्ण थानों के थानाधिकारी बदल दिए गए हैं.
अजमेर शहर के सबसे व्यस्त कोतवाली थाने की कमान अब निरीक्षक अनिल देव को सौंपी गई है. महिला थाना अजमेर की जिम्मेदारी अब निरीक्षक कल्पना को दी गई है.- अराई थाना प्रभारी के रूप में निरीक्षक दिनेश कुमावत को नियुक्त किया गया है.
एसपी वंदिता राणा ने कहा कि यह तबादले कार्यक्षमता बढ़ाने और जनता को बेहतर पुलिसिंग मुहैया कराने के उद्देश्य से किए गए हैं. नई नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई हैं. जिले में अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए यह कवायद की गई है.
