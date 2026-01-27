पाकिस्तान बड़ा भाई बयान पर बदले प्रिंसिपल के सुर, अब बोले- व्यंग्य था, नेहरू का योगदान अतुलनीय

Rajasthan News: अजमेर के सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य मनोज बेहरवाल ने अपने विवादास्पद बयान पर सफाई देते हुए सुर बदल लिए हैं. दो दिन पहले ब्यावर में आयोजित राजस्थान सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन की 31वीं अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में दिए गए बयान में उन्होंने पाकिस्तान को भारत का 'बड़ा भाई' बताया था. इस बयान के वायरल होने और मीडिया में खबरें आने के बाद प्राचार्य ने देर रात एक वीडियो जारी कर सफाई दी है.

व्यंग्य था बयान, इरादा नहीं था भावनाएं आहत करने का

प्राचार्य मनोज बेहरवाल ने वीडियो में कहा कि उनका बयान पूरी तरह व्यंग्यात्मक था. उन्होंने पुस्तकों के संदर्भ में बताया कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अस्तित्व में आया, जबकि भारत 15 अगस्त को सुबह 10-10:30 बजे. इस आधार पर 12 घंटे का अंतर बताकर 'बड़ा भाई' कहा गया था. उन्होंने स्पष्ट किया, "हमारा भारत प्रारंभ से ही सनातन राष्ट्र रहा है. बड़ा होने का मतलब क्या है? दोनों की तुलना करेंगे तो भारत कहां और पाकिस्तान कहां है—यह सब समझ सकते हैं." उन्होंने जोर देकर कहा कि उनका कोई इरादा किसी की भावनाएं आहत करने का नहीं था.

नेहरू का योगदान अभूतपूर्व, जिन्ना पर भी स्पष्टिकरण

प्राचार्य ने नेहरू के योगदान को अभूतपूर्व बताया. उन्होंने कहा कि ब्रिटिश पत्रकार गांधी, जिन्ना और अंबेडकर का इंटरव्यू लेने आए थे, लेकिन नेहरू का नाम प्रमुखता से नहीं आया—यह बात भी व्यंग्य में कही गई थी. उन्होंने सफाई दी कि नेहरू का योगदान अतुलनीय है. जहां तक जिन्ना की बात है, उन्होंने बताया कि जिन्ना कांग्रेस के बड़े नेता थे, लेकिन बाद में महत्वाकांक्षा बढ़ने से भारत का विखंडन हुआ.

प्राचार्य ने अपील की कि पूरा व्याख्यान देखा जाए तो सही संदर्भ समझ आएगा. उन्होंने कहा कि कॉन्फ्रेंस में भारतीय संविधान, भारतीय ज्ञान परंपरा और ऐतिहासिक घटनाओं पर चर्चा हो रही थी. बयान पुस्तकों के रेफरेंस पर आधारित था, न कि किसी को ठेस पहुंचाने के लिए.

विवाद के बाद क्या?

यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद छात्र संगठनों और राजनीतिक दलों ने इसे मुद्दा बनाया. अब प्राचार्य की सफाई के बाद मामला शांत होने की उम्मीद है, लेकिन शिक्षा जगत में इसकी चर्चा जारी है. महाविद्यालय में 12 हजार से अधिक छात्र पढ़ते हैं, इसलिए प्राचार्य की जिम्मेदारी पर सवाल भी उठ रहे हैं. शिक्षा विभाग से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है.

