अजमेर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन, ADA के भूमि अवाप्ति का विरोध

Ajmer News : अजमेर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि ADA (अजमेर विकास प्राधिकरण) गांव के भीतर कॉलोनी विकसित करने के लिए ग्रामीणों के घर तोड़ना चाहती है, जिसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
Ajmer News : अजमेर के चौरसियावास पृथ्वीराज नगर क्षेत्र के निवासियों ने आज कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर अजमेर विकास प्राधिकरण (एडीए) द्वारा की जा रही भूमि अवाप्ति का कड़ा विरोध जताया.
प्रदर्शन में पूर्व मंत्री नसीम अख्तर स्थानीय पार्षद और कई पदाधिकारी भी शामिल हुए. प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि एडीए बिना किसी ठोस कारण के गांव में घुसपैठ कर रही है और पुराने गांव की जमीन को अवाप्त घोषित किया जा रहा है.
ग्रामीणों का कहना है कि व्हाट्सएप के माध्यम से पुराने गांव के खसरों में छेड़छाड़ कर भूमि को अवाप्त दिखाया गया है, जो पूरी तरह गलत है.
आरोप लगाया गया कि एडीए गांव के भीतर कॉलोनी विकसित करने के लिए ग्रामीणों के घर तोड़ना चाहती है, जिसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
क्षेत्रवासियों ने बताया कि उनके मकान अंग्रेजों के शासनकाल से बने हुए हैं और लंबे समय से आबाद हैं. उन्होंने मांग की कि इन मकानों और आबादी को अवाप्ति से मुक्त रखा जाए और एडीए की कार्रवाई तुरंत रोकी जाए.
खबर अपडेट हो रही है…