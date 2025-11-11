Ajmer News: पुष्कर आ रही बस अनियंत्रित होकर गई पलट, यात्रियों में चीख-पुकार

Ajmer News: राजस्थान के अजमेर जिले के पुष्कर क्षेत्र में मंगलवार दोपहर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. पुष्कर के निकटवर्ती गांव नांद के पास गोविंदगढ़ से पुष्कर आ रही बस अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसके चलते यात्रियों में चीख-पुकार मच गई. हादसे के तुरंत बाद पीछे से आ रही दूध से भरी एक पिकअप भी पलट गई, जिससे सड़क पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

सूचना मिलते ही पुष्कर थाना पुलिस और 108 एंबुलेंस मौके पर पहुंची. एएसआई छीतरमल ने बताया कि हादसे की सूचना टेलीफोन पर मिली थी, जिसके बाद पुलिस टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर बचाव कार्य में जुट गई. उन्होंने बताया कि बस में करीब 15 यात्री सवार थे, जिनमें से 8 लोगों को चोटें आईं, जबकि एक गंभीर घायल को अजमेर जेएलएन अस्पताल रेफर किया गया है.

हादसे से पूर्व बस गोविंदगढ़ से पुष्कर के लिए रवाना हुई थी. घायलों को 108 एंबुलेंस चालक दुर्गा सिंह और पवन कुमार की सहायता से पुष्कर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉ. आदित्य गौड़ के नेतृत्व में चिकित्सा टीम ने सभी घायलों का उपचार शुरू किया.

अस्पताल प्रशासन के अनुसार घायलों में पिंकी (46) निवासी अजमेर, धर्मा (45) निवासी लेसवा, नौनी (31), रूप कंवर (30), सज्जन कंवर (75), भंवर कंवर (40), दुर्गा (40), सायर सिंह (55)और धर्मीचंद (60) शामिल हैं. प्राथमिक जांच में सामने आया कि तेज गति के कारण बस अनियंत्रित होकर पलट गई.

बस में सवार यात्री धर्मीचंद ने बताया कि सामने से आ रही एक अन्य पिकअप भी तेज चल रही थी, जिसके कारण बस चालक संतुलन नहीं रख सका. हादसे के बाद ग्रामीणों ने भी मौके पर पहुंचकर घायलों की मदद की. फिलहाल घायलों का उपचार पुष्कर अस्पताल में जारी है. वहीं, पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और वाहनों को सड़क से हटाकर यातायात बहाल कर दिया गया है.

