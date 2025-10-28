Zee Rajasthan
पुष्कर मेले में लाइम लाइट लूट रहा सबसे छोटा घोड़ा, जानिए पोनी हॉर्स की खासियत

Ajmer Pushkar Fair 2025: राजस्थान का पुष्कर मेला हमेशा से ही संस्कृति, पशु-धन और ग्रामीण जीवन का जीवंत उदाहरण रहा है. इस बार छोटे कद की गायों और विदेशी ब्रीड्स के कारण मेले में कुछ नया और रोमांचक देखने को मिल रहा है. देश-विदेश से आए सैलानी इन अद्भुत पशुओं के साथ तस्वीरें खिंचवाते नज़र आ रहे हैं, वहीं स्थानीय लोग इसे परंपरा और नवाचार का सुंदर संगम मान रहे हैं.
 

Published: Oct 28, 2025, 01:09 PM IST | Updated: Oct 28, 2025, 01:09 PM IST

पुष्कर मेले में लाइम लाइट लूट रहा सबसे छोटा घोड़ा, जानिए पोनी हॉर्स की खासियत

Ajmer Pushkar Fair: जिले के पुष्कर में चल रहा अंतरराष्ट्रीय पशु मेला इस बार भी देश-दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. यहां न सिर्फ ऊंट, घोड़े और बैल जैसी पारंपरिक नस्लें देखने को मिल रही हैं, बल्कि कई दुर्लभ और लघु कद वाली देसी गायों ने भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है. यही वजह है कि पुष्कर मेला एक बार फिर अपनी विविधता और अनोखेपन के कारण चर्चा में है.

28 से 34 इंच की नन्हीं देसी गायें बनीं आकर्षण
मेले में इस बार देशी नस्लों की कुछ बेहद कम लंबाई वाली गायें देखने को मिल रही हैं- कुंगनूर, बिचुर और मिनीमाउस नाम की इन गायों की ऊंचाई सिर्फ 28 इंच से 34 इंच तक है. अपनी नन्हीं कद-काठी और मनमोहक रूप-रंग के कारण ये गायें मेले में आने वाले पर्यटकों और पशुप्रेमियों के लिए बड़ा आकर्षण बनी हुई हैं.

जयपुर के अभिनव तिवाड़ी, जो पिछले 6 वर्षों से पुष्कर मेला में अपने पशु लेकर आते रहे हैं, इस बार अपने साथ इन विशेष गायों को भी लाए हैं. उन्होंने बताया कि सामान्यतः वे घोड़े और घोड़ियाँ लेकर आते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ नया दिखाने की ठानी.

हाइब्रिड ब्रीड की ऊंचाई महज 24 इंच
अभिनव तिवाड़ी ने बताया कि इन गायों की एक हाइब्रिड किस्म भी विकसित की जा रही है, जिसकी ऊंचाई केवल 24 इंच तक सीमित है. यह ब्रीड आकार में तो बहुत छोटी है लेकिन देखने में बेहद सुंदर लगती है. उन्होंने बताया कि अपने कद के अनुरूप ये गायें बहुत कम खाती हैं और दूध भी कम देती हैं, मगर देखने में इतनी आकर्षक हैं कि लोग इन्हें पालतू पशु के रूप में रखना पसंद करते हैं.

सबसे छोटी पोनीहॉर्स और विदेशी ब्रीड भी बनी चर्चा का विषय
इस बार अभिनव तिवाड़ी सिर्फ गायें ही नहीं, बल्कि कुछ अनोखी विदेशी ब्रीड्स भी लेकर आए हैं. उन्होंने बताया कि उन्होंने पालतू किस्म की सबसे छोटी ब्रीड पोनीहॉर्स और स्कॉटलैंड की नेटिव ब्रीड ‘सेटेलाइट पोलिंग’ भी मेले में प्रदर्शित की है. इन नस्लों को देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक और पशु-प्रेमी उनके स्टॉल पर पहुंच रहे हैं.

पुष्कर मेला बना विविधता का प्रतीक
पुष्कर मेला हमेशा से ही राजस्थान की संस्कृति, पशु-धन और ग्रामीण जीवन का जीवंत उदाहरण रहा है. इस बार छोटे कद की गायों और विदेशी ब्रीड्स के कारण मेले में कुछ नया और रोमांचक देखने को मिल रहा है. देश-विदेश से आए सैलानी इन अद्भुत पशुओं के साथ तस्वीरें खिंचवाते नज़र आ रहे हैं, वहीं स्थानीय लोग इसे परंपरा और नवाचार का सुंदर संगम मान रहे हैं.

