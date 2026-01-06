Ajmer: पूरे गांव ने डीजे बजाकर निकाली कुत्ते की शवयात्रा, 15 जनवरी को रखा गया बारहवें का कार्यक्रम

Ajmer News: राजस्थान के अजमेर जिले के राजियावास गांव में किसी की भी मृत्यु होने पर उसकी अंतिम यात्रा में शामिल होने वाले इकलौते कुत्ते का निधन हो गया. ग्रामीणों ने डीजे साउंड और रामधुनी के साथ उसकी शवयात्रा निकाली और अंतिम संस्कार किया.

राजियावास के सरपंच ब्रजपालसिंह रावत ने बताया कि गांव में किसी की मृत्यु होने पर यह कुत्ता बिना बुलाए मृतक के घर पहुंच जाता था और ना केवल अंतिम यात्रा में शामिल होता बल्कि अंतिम संस्कार होने तक श्मशान घाट परिसर में ही बैठा रहता था और शौक सभा संपन्न होने पर ही निकलता था. कुत्ते के इसी सेवा भाव ने ग्रामीणों का दिल जीत लिया था.

सोमवार सुबह अज्ञात कारणों से यह कुत्ता सड़क किनारे मृत दिखाई दिया तो इसके बाद सोशल मीडिया से यह खबर पूरे गांव में फैल गई और फिर ग्रामीणों ने अंतिम संस्कार किया. कहा जा रहा है कि यह कुत्ता करीब साढ़े पांच साल का था, लोग इस कुत्ते को प्यार से 'डॉगसा' बुलाया करते थे.

सुबह 11 बजे से अंतिम यात्रा गांव में आशापुरा माता मंदिर से राजियावास हिन्दू मुक्तिधाम पहुंची, ज़हां विधि-विधान पूर्वक अंतिम संस्कार किया गया. इतना ही ग्रामीण अब इस दिवंगत जीव की आत्मा की शांति के लिए तीए की बैठक और अन्य दूसरे रीवाज भी पूरे करेगा. ऐसे में 15 जनवरी को उसके बारहवें का कार्यक्रम रखा जाएगा.

अंतिम यात्रा में स्थानीय सरपंच ब्रजपालसिंह रावत, समाजसेवी किशनसिंह सीआरपीएफ, मंगलसिंह, महेन्द्रसिंह, छितरसिंह, वार्ड पंच कल्याणसिंह, भरतसिंह, नैनासिंह, कालूराम समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे.

कुत्ता कितने साल तक जी सकता है?

जानकारी के अनुसार, कुत्ते 10 से 13 साल जीते हैं लेकिन ये बात उनकी नस्ल, आकार और देखभाल पर निर्भर करती है. छोटी नस्लें अक्सर 12-16 साल या उससे ज्यादा जीती हैं. वहीं, बड़ी नस्लों का जीवनकाल 8-12 साल तक हो सकता है. इसके अलावा कुछ कुत्ते ऐसे भी होते हैं, जो 20 साल तक जीते हैं.

कुत्तों को अच्छा पोषण और नियमित व्यायाम उम्र बढ़ाने में मदद करता है. इसके साथ ही टीकाकरण और समय-समय पर पशु चिकित्सक से जांच कराना भी जरूरी है. वहीं, कुछ कुत्तों की उम्र इसलिए भी होती है क्योंकि कुछ नस्लों में बीमारियां ज्यादा होती हैं. कहा जाता है कि घर के अंदर रहने वाले कुत्ते बाहर रहने वालों की तुलना में ज्यादा जीते हैं क्योंकि उनकी देखभाल सही से हो पाती है.

