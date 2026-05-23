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राजस्थान के खिलाड़ियों को मिल सकती है बड़ी सौगात, अजमेर में स्पोर्ट्स स्कूल की मांग

Ajmer News: केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर अजमेर में आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल स्थापित करने की मांग की है. इससे अजमेर संभाग के 6 जिलों की खेल प्रतिभाओं को आधुनिक प्रशिक्षण, शिक्षा और आवासीय सुविधाएं मिल सकेंगी.
 

Edited bySandhya YadavUpdated bySandhya Yadav
Published: May 23, 2026, 12:44 PM|Updated: May 23, 2026, 12:44 PM
राजस्थान के खिलाड़ियों को मिल सकती है बड़ी सौगात, अजमेर में स्पोर्ट्स स्कूल की मांग
Image Credit: Ajmer News

Ajmer News: केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री और अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी ने अजमेर संभाग में खेल सुविधाओं के विस्तार को लेकर महत्वपूर्ण पहल की है. उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को पत्र लिखकर अजमेर संभाग मुख्यालय पर आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल स्थापित करने की मांग की है. इस पहल का उद्देश्य क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को बेहतर प्रशिक्षण और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है.

छह जिलों के खिलाड़ियों को मिलेगा लाभ
भागीरथ चौधरी ने अपने पत्र में कहा कि अजमेर में स्पोर्ट्स स्कूल बनने से अजमेर सहित नागौर, टोंक, भीलवाड़ा, ब्यावर और डीडवाना-कुचामन जिलों के खिलाड़ियों को बड़ा फायदा मिलेगा. इन जिलों की उभरती खेल प्रतिभाओं को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण, आवासीय सुविधा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एक ही परिसर में मिल सकेगी. इससे ग्रामीण और छोटे शहरों के खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का बेहतर अवसर मिलेगा.

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राजस्थान में खेल संस्थानों की जरूरत
केंद्रीय मंत्री ने पत्र में उल्लेख किया कि वर्तमान में राजस्थान में बीकानेर स्थित शार्दूल स्पोर्ट्स स्कूल ही प्रमुख आवासीय खेल संस्थान के रूप में संचालित हो रहा है. जबकि प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र काफी बड़ा है और लगातार खेल प्रतिभाएं सामने आ रही हैं. ऐसे में प्रत्येक संभाग स्तर पर आधुनिक स्पोर्ट्स स्कूल स्थापित करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है.

खेल को बताया युवाओं के विकास का आधार
भागीरथ चौधरी ने कहा कि खेल केवल प्रतियोगिता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह युवाओं के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास का महत्वपूर्ण माध्यम भी है. उन्होंने बताया कि अजमेर शिक्षा, साहित्य, संस्कृति और भौगोलिक दृष्टि से प्रदेश का एक प्रमुख केंद्र है. ऐसे में यहां स्पोर्ट्स स्कूल की स्थापना से पूरे संभाग के युवाओं को नई दिशा मिल सकेगी.

सरकार से वित्तीय स्वीकृति देने का आग्रह
केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री और खेल मंत्री से आग्रह किया कि वर्ष 2026-27 की विभागीय कार्ययोजना में अजमेर संभाग में स्पोर्ट्स स्कूल की स्थापना को प्राथमिकता दी जाए और इसके लिए जल्द वित्तीय स्वीकृति जारी की जाए. उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि भविष्य में प्रत्येक संभाग मुख्यालय पर स्पोर्ट्स स्कूल स्थापित करने की योजना को “विकसित राजस्थान” विजन में शामिल किया जाए.

खेल अवसंरचना मजबूत होने की उम्मीद
भागीरथ चौधरी ने विश्वास जताया कि राज्य सरकार खेल अवसंरचना के विकास की दिशा में सकारात्मक निर्णय लेगी. उन्होंने कहा कि आधुनिक खेल सुविधाएं मिलने से राजस्थान के युवा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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