/अजमेर बंद के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम, कांग्रेस ने जनता का जताया आभार

Congress Protest: अजमेर की ऐतिहासिक आनासागर झील की बिगड़ती स्थिति और झील में लगातार हो रही जलीय जीवों की मौत के विरोध में शहर कांग्रेस कमेटी ने गुरुवार को अजमेर बंद का आह्वान किया. सुबह छह बजे से ही कांग्रेस कार्यकर्ता अलग-अलग क्षेत्रों में पहुंचकर बाजारों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद कराने के लिए निकले. कांग्रेस नेताओं का कहना है कि आनासागर झील की अनदेखी और प्रदूषण के कारण झील का पारिस्थितिकी तंत्र लगातार प्रभावित हो रहा है, लेकिन प्रशासन इस दिशा में प्रभावी कदम नहीं उठा रहा है.



बंद का शहरभर में दिखा असर

Add Zee News as a Preferred Source

कांग्रेस के बंद का असर शहर के अधिकांश हिस्सों में देखने को मिला. मुख्य बाजारों के साथ-साथ चाय और नाश्ते की दुकानें, पान की थड़ियां और कई व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे. सार्वजनिक परिवहन भी आंशिक रूप से प्रभावित हुआ. हालांकि अस्पताल, एंबुलेंस और अन्य आवश्यक सेवाओं को बंद से बाहर रखा गया. रेलवे स्टेशन और उसके आसपास के इलाकों में भी बंद का असर साफ दिखाई दिया. शहर की सामान्य गतिविधियां कई घंटों तक प्रभावित रहीं.



कांग्रेस नेताओं ने संभाली कमान

बंद के दौरान शहर कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. राजकुमार जयपाल और राजस्थान पर्यटन विकास निगम (RTDC) के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने शहर के विभिन्न इलाकों का दौरा किया. कार्यकर्ताओं ने व्यापारियों से शांतिपूर्ण तरीके से बंद में सहयोग की अपील की. कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यह आंदोलन किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि अजमेर की पहचान मानी जाने वाली आनासागर झील को बचाने और पर्यावरण संरक्षण की मांग को लेकर किया गया है.



कानून व्यवस्था के लिए 700 अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात

बंद के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए जिला पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा. शहर के प्रमुख चौराहों, बाजारों और संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस बल की तैनाती की गई. एडिशनल एसपी सिटी हिमांशु जांगिड़ ने बताया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए करीब 700 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी. पुलिस की ओर से लगातार गश्त की गई और पूरे शहर की स्थिति पर नजर रखी गई. बंद के दौरान किसी बड़ी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली.



कांग्रेस ने जनता का जताया आभार

कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौर ने बंद को सफल बताते हुए अजमेर की जनता, व्यापारियों और सामाजिक संगठनों का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि शहरवासियों ने पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे पर एकजुटता दिखाई है. कांग्रेस ने प्रशासन से मांग की कि आनासागर झील की सफाई, प्रदूषण नियंत्रण और जलीय जीवों की सुरक्षा के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाए जाएं. पार्टी का कहना है कि यदि जल्द ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Ajmer News और पाएं Udaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!