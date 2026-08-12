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सिंगला बांध विवाद, अजमेर में सैंकड़ों की तादात में ट्रैक्टर लेकर क्यों सड़क पर आ गये किसान ?

Ajmer News : सैंकड़ों की तादात में किसान अपने ट्रैक्टर लेकर अजमेर जिला मुख्यालय की तरफ कूच करते दिखे. पुलिस का भारी जाब्ता रास्ते में जेसीबी और डंपर लगाकर रास्ता रोकने की कोशिश करती दिखी.

Pragati Pant
Edited By Pragati Pant
Published:Aug 12, 2026, 02:47 PM IST | Updated:Aug 12, 2026, 02:50 PM IST
सिंगला बांध विवाद, अजमेर में सैंकड़ों की तादात में ट्रैक्टर लेकर क्यों सड़क पर आ गये किसान ?
Image Credit: सिंगला बांध विवाद और किसानों का प्रदर्शन

Ajmer News : सिंगला बांध विवाद, आज अजमेर जिला मुख्यालय पहुंच गया. सैंकड़ों ट्रैक्टरों के साथ ग्रामीण और किसानों का अजमेर कूच देखने को मिला. इस बीच आक्रोश और भीड़ को देखते हुए पुलिस अलर्ट मोड पर तैनात रही. किसानों की रैली को रोकने के लिए पुलिस का विशेष जाब्ता तैनात दिखा.

क्या है सिंगला बांध विवाद ?

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प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना है कि जिस जमीन पर किसान तीन दशक से खेती कर रहे थे, उसे सरकारी रिकॉर्ड में साल 1994 से अधिग्रहित दर्ज होने की बात कही जा रही है. 32 सालों तक ना तो अधिग्रहण का कोई नोटिस ही मिला और ना ही मुआवजा और अब उन्हे जमीन से बेदखल करने की कोशिश हो रही है. किसानों ने आरोप लगाया कि उन्हे तो पहली बार जून 2026 में भूमि अधिग्रहण की जानकारी मिली. मामले को लेकर जिला प्रशासन, उपखंड अधिकारी, जल संसाधन विभाग और सिंचाई विभाग तक गुहार लगायी गयी लेकिन सिर्फ आश्वासन ही मिला.

ट्रैक्टर लेकर सड़क पर उतरे किसान

डंपर और जेसीबी की मदद से रोका गया रास्ता

किसानों की इस ट्रैक्टर रैली के चलते शास्त्रीनगर थाने के पास पुलिस जाब्ता तैनात किया गया और डंपर और जेसीबी भी खड़ी की गयी. पुलिस ने ट्रैक्टरों को आगे जाने से रोका और फिर मौके पर ही किसानों और पुलिस के बीच बातचीत शुरू हुई.

आपको बता दें कि पिछले 20 दिन से किसान अपनी मांगों को लेकर धरने पर थे. लेकिन समाधान नहीं होने पर ट्रैक्टर रैली के जरिए अपनी बात प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश की. किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल अजमेर कलक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन देना चाहता है.


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प्रगति पंत अवस्थी वर्तमान में ज़ी राजस्थान न्यूज डिजिटल की जिम्मेदारी संभाल रही है. टीवी और डिजिटल मीडिया में 15 साल से ज्यादा का अनुभव हैं. इससे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज और ईटीवी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में सीनियर पदों पर भी काम कर चुकी हैं. Pragati.Pant@india.com ईमेल के जरिए आप संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप एक्स (https://x.com/zeerajasthan_) और फेसबुक पर (https://www.facebook.com/ZeeRajasthanNews) पर क्लिक कर सकते हैं.
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