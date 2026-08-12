/सिंगला बांध विवाद, अजमेर में सैंकड़ों की तादात में ट्रैक्टर लेकर क्यों सड़क पर आ गये किसान ?

राज्य चुनें
Ajmer News : सिंगला बांध विवाद, आज अजमेर जिला मुख्यालय पहुंच गया. सैंकड़ों ट्रैक्टरों के साथ ग्रामीण और किसानों का अजमेर कूच देखने को मिला. इस बीच आक्रोश और भीड़ को देखते हुए पुलिस अलर्ट मोड पर तैनात रही. किसानों की रैली को रोकने के लिए पुलिस का विशेष जाब्ता तैनात दिखा.
क्या है सिंगला बांध विवाद ?
प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना है कि जिस जमीन पर किसान तीन दशक से खेती कर रहे थे, उसे सरकारी रिकॉर्ड में साल 1994 से अधिग्रहित दर्ज होने की बात कही जा रही है. 32 सालों तक ना तो अधिग्रहण का कोई नोटिस ही मिला और ना ही मुआवजा और अब उन्हे जमीन से बेदखल करने की कोशिश हो रही है. किसानों ने आरोप लगाया कि उन्हे तो पहली बार जून 2026 में भूमि अधिग्रहण की जानकारी मिली. मामले को लेकर जिला प्रशासन, उपखंड अधिकारी, जल संसाधन विभाग और सिंचाई विभाग तक गुहार लगायी गयी लेकिन सिर्फ आश्वासन ही मिला.
डंपर और जेसीबी की मदद से रोका गया रास्ता
किसानों की इस ट्रैक्टर रैली के चलते शास्त्रीनगर थाने के पास पुलिस जाब्ता तैनात किया गया और डंपर और जेसीबी भी खड़ी की गयी. पुलिस ने ट्रैक्टरों को आगे जाने से रोका और फिर मौके पर ही किसानों और पुलिस के बीच बातचीत शुरू हुई.
आपको बता दें कि पिछले 20 दिन से किसान अपनी मांगों को लेकर धरने पर थे. लेकिन समाधान नहीं होने पर ट्रैक्टर रैली के जरिए अपनी बात प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश की. किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल अजमेर कलक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन देना चाहता है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Ajmer News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!