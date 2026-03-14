बैलेंस बिगड़ा और चलती थ्रेसर मशीन की फीडिंग ट्रे में गिर गया सोनू गुर्जर, हालत देख डॉक्टर्स की भी कांपी रूह

Ajmer News: राजस्थान के अजमेर जिले से दर्दनाक घटना सामने आ रही है. यहां पर पीसांगन क्षेत्र में गेहूं निकालने के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया. जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के भदसूरी गांव में परिजनों के साथ खेत में काम कर रहा 16 वर्षीय सोनू गुर्जर अचानक असंतुलित होकर थ्रेसर मशीन की फीडिंग ट्रे में गिर गया.

सिर और अंदरूनी हिस्सों में आई चोट

थ्रेसर मशीन की फीडिंग ट्रे में गिरने से सोनू गुर्जर के सिर और शरीर के अंदरूनी हिस्सों में गंभीर चोटें आईं. हादसे के बाद परिजन और आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत उसे मशीन से बाहर निकाला और इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया.

प्राथमिक उपचार के बाद अजमेर रेफर

अस्पताल में चिकित्सक सुरेंद्र कुमार चौधरी और उनकी टीम ने घायल किशोर का प्राथमिक उपचार किया. हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए उसे अजमेर रेफर कर दिया.

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सूचना पर अस्पताल पहुंचे ग्रामीण

घटना की जानकारी मिलते ही सरपंच प्रतिनिधि बलदेव गुर्जर, एएसआई आत्माराम शेषमा समेत कई ग्रामीण अस्पताल पहुंच गए. फिलहाल घायल किशोर का उपचार जारी है और परिजन उसकी हालत पर नजर बनाए हुए हैं.

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