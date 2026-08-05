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Ajmer: कांवड़ लेकर हंसते लौट रहे थे 2 भाई, हादसे में ट्रक के पहिए के नीचे आ गया बड़ा भाई

राजस्थान में बुधवार सुबह दो दर्दनाक सड़क हादसों ने लोगों को झकझोर दिया. अजमेर के किशनगढ़ हाईवे पर पुष्कर से कांवड़ लेकर लौट रहे दो सगे भाइयों को सीमेंट से भरे ट्रक ने टक्कर मार दी. 18 वर्षीय शुभम राव ट्रक के पहिए के नीचे आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, टोंक के बीसलपुर रोड पर मिट्टी से भरे डंपर की टक्कर से थड़ोली गांव निवासी महेंद्र वर्मा की मौके पर ही मौत हो गई. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Kaushal Jain
Published:Aug 05, 2026, 03:53 PM IST | Updated:Aug 05, 2026, 03:53 PM IST
Ajmer: कांवड़ लेकर हंसते लौट रहे थे 2 भाई, हादसे में ट्रक के पहिए के नीचे आ गया बड़ा भाई
Image Credit: Ajmer News

Ajmer News: राजस्थान के अजमेर किशनगढ़ हाईवे से एक दिल दहला देने वाला दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां पुष्कर से कांवड़ लेकर लौट रहे दो सगे भाइयों को ट्रक ने कुचल दिया. इस भीषण हादसे में बड़े भाई की मौत हो गई, जबकि छोटे भाई घायल हो गया.

यह घटना अजमेर के गेगल थाना क्षेत्र के गगवाना के पास बुधवार सुबह करीब साढ़े आठ बजे की बताई जा रही है. किशनगढ़ निवासी 18 वर्षीय शुभम राव और उसका 15 वर्षीय छोटा भाई प्रदीप, दोस्तों के साथ पुष्कर से पवित्र कांवड़ लेकर लौट रहे थे. इसी दौरान सीमेंट के कट्टों से भरे एक ट्रक ने उनको टक्कर मार दी.

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ट्रक के पहिए के नीचे आ गया शुभम
इस दौरान हादसे में शुभम राव ट्रक के पहिए के नीचे आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. वहीं, छोटे भाई प्रदीप ने सूझबूझ दिखाते हुए सड़क पर छलांग लगा दी, जिससे वह बाल-बाल बच गया, हालांकि उसे हल्की चोटें आईं. फिलहाल मृतक शुभम राव का शव जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए रखवाया गया है.

लोगों ने ट्रक ड्राइवर को दबोच
हादसे से कुछ घंटे पहले का दोनों भाइयों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें वे हंसते-खिलखिलाते मस्ती करते नजर आ रहे हैं. इस वीडियो ने सभी को झकझोर कर रख दिया है. घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने मौके पर ही ट्रक ड्राइवर को दबोच लिया. सूचना मिलते ही गेगल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी ड्राइवर और ट्रक को अपने कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है.
वहीं, मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

टोंक में भी मिट्टी से भरे एक डंपर ने युवक को मारी टक्कर
इधर, टोंक के बीसलपुर रोड पर बुधवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई. मृतक की पहचान समीपवर्ती थड़ोली गांव निवासी महेंद्र वर्मा के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार, मिट्टी से भरे एक डंपर ने उसे जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

हादसे की सूचना मिलने के बावजूद थाना पुलिस काफी देर बाद घटनास्थल पर पहुंची. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, घटना के कुछ समय बाद तक डंपर मौके पर खड़ा दिखाई दिया, लेकिन बाद में चालक डंपर लेकर फरार हो गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार चालक और डंपर की तलाश शुरू कर दी है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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