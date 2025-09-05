Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

अजमेर में भारी बारिश से टूटी बोराज गांव के तालाब की पाल, कॉलोनियों में घुसा पानी, खाली करवाए जा रहे घर

Ajmer News: राजस्थान में अजमेर जिले के वरुण सागर झील के लबालब होने के बाद से लगातार चल रही उसकी चादर और पिछले 48 घंटे के दौरान शहर में हो रही बारिश के बाद नजदीक के ही बोराज गांव का तालाब लबालब हो गया. गुरुवार देर रात उसकी पाल टूटने से पानी का तेज बहाव नजदीक की कॉलोनी में पहुंच गया. स्वास्तिक कॉलोनी और 5 परम सागर रोड पर पानी ही पानी दिखने लगा.

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Sep 05, 2025, 08:43 AM IST | Updated: Sep 05, 2025, 08:43 AM IST

Trending Photos

सवाई माधोपुर में भालू की धमाचौकड़ी, फ्रिज तोड़कर पी गया रेडबुल, लोगों में दहशत
6 Photos
sawai amdhopur news

सवाई माधोपुर में भालू की धमाचौकड़ी, फ्रिज तोड़कर पी गया रेडबुल, लोगों में दहशत

Jaipur Masala Chowk: जयपुर का मसाला चौक, यहां मिलता है देश के कोने-कोने का स्वाद!
6 Photos
famous food

Jaipur Masala Chowk: जयपुर का मसाला चौक, यहां मिलता है देश के कोने-कोने का स्वाद!

पूरे देश को दीवाना बनाए बैठी है राजस्थान की यह बींदणी! एक झलक पाने को तरसते हैं लोग
7 Photos
rajasthan entertainment

पूरे देश को दीवाना बनाए बैठी है राजस्थान की यह बींदणी! एक झलक पाने को तरसते हैं लोग

Ajmer weather update: अजमेर में बीते 48 घंटों से बारिश मचा रही तबाही, जानें कैसा रहेगा आज का हाल?
7 Photos
Ajmer Weather Update

Ajmer weather update: अजमेर में बीते 48 घंटों से बारिश मचा रही तबाही, जानें कैसा रहेगा आज का हाल?

अजमेर में भारी बारिश से टूटी बोराज गांव के तालाब की पाल, कॉलोनियों में घुसा पानी, खाली करवाए जा रहे घर

Ajmer News: अजमेर के वरुण सागर झील के लबालब होने के बाद से लगातार चल रही उसकी चादर और पिछले 48 घंटे के दौरान शहर में हो रही बारिश के बाद नजदीक के ही बोराज गांव का तालाब लबालब हो गया. गुरुवार देर रात उसकी पाल टूटने से पानी का तेज बहाव नजदीक की कॉलोनी में पहुंच गया. स्वास्तिक कॉलोनी और 5 परम सागर रोड पर पानी ही पानी दिखने लगा.

प्रशासन को इसका आभार समय पूर्व हो गया था, जिसके चलते सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की मदद से पहले ही स्वास्तिक कॉलोनी के पास लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रवाना कर दिया गया था. देर रात पाल टूटने के बाद एकाएक पानी के सैलाब के चलते अलर्ट हुआ प्रदेश और प्रशासनिक तंत्र मौके पर पहुंचा और यातायात को पूर्ण रूप से रोकते हुए हालातो को काबू करने के प्रयास शुरू किये.

प्रशासन की ओर से ऐहतियात के तौर पर के 300 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया था, जिसके चलते इस पूरे जलजले में किसी भी तरह की जनहानि सामने नहीं आई है. करीब 3 घंटे तक पानी का तांडव सड़कों पर और कॉलोनी में देखने को मिला, जिसके बाद धीरे-धीरे पानी उतारना शुरू हुआ और आनासागर झील में जाकर तब्दील हुआ.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now


अजमेर में पिछले 48 घंटे से हो रही बारिश ने एक बार फिर से वरुण सागर झील के आसपास रहने वाले लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है. झीलों की लगातार चल रही चादर और बोराज गांव के तालाब की पाल से पानी रिसने के चलते स्वास्तिक नगर कॉलोनी में खतरा बढ़ गया है. इनको खाली करवाया गया है और मौके पर सिविल डिफेंस की टीम तैनात कर दी गई है

अजमेर में बारिश के चलते कई जगहों पर जल भराव के हालात लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं. कई जगहों पर प्रशासनिक लापरवाही सामने आई है तो कई जगहों पर लोगों के स्वार्थपूर्ण रवैया ने उनके लिए ही परेशानी खड़ी की है. वरुण सागर की चल रही चादर से लगातार हो रही पानी के निकासी से पास ही बोराज गांव का तालाब लबालब हो गया है और उसकी पाल को खतरा पहुंचाने लगा है. इसी के चलते नजदीकी वासी आवासीय कॉलोनी स्वस्तिक नगर में भी पानी लगातार बढ़ रहा है.

इस खतरे को देखते हुए आज दोपहर बाद से प्रशासन भी हरकत में आया और मौके पर सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की टीम को भेज कर राहत कार्य शुरू किए गए हैं. इतिहास के तौर पर प्रभावित कॉलोनी के मकानों को खाली करवाया गया है और लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने की हिदायत दी गई है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Ajmer Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news