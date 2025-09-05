अजमेर में भारी बारिश से टूटी बोराज गांव के तालाब की पाल, कॉलोनियों में घुसा पानी, खाली करवाए जा रहे घर

Ajmer News: अजमेर के वरुण सागर झील के लबालब होने के बाद से लगातार चल रही उसकी चादर और पिछले 48 घंटे के दौरान शहर में हो रही बारिश के बाद नजदीक के ही बोराज गांव का तालाब लबालब हो गया. गुरुवार देर रात उसकी पाल टूटने से पानी का तेज बहाव नजदीक की कॉलोनी में पहुंच गया. स्वास्तिक कॉलोनी और 5 परम सागर रोड पर पानी ही पानी दिखने लगा.

प्रशासन को इसका आभार समय पूर्व हो गया था, जिसके चलते सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की मदद से पहले ही स्वास्तिक कॉलोनी के पास लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रवाना कर दिया गया था. देर रात पाल टूटने के बाद एकाएक पानी के सैलाब के चलते अलर्ट हुआ प्रदेश और प्रशासनिक तंत्र मौके पर पहुंचा और यातायात को पूर्ण रूप से रोकते हुए हालातो को काबू करने के प्रयास शुरू किये.

प्रशासन की ओर से ऐहतियात के तौर पर के 300 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया था, जिसके चलते इस पूरे जलजले में किसी भी तरह की जनहानि सामने नहीं आई है. करीब 3 घंटे तक पानी का तांडव सड़कों पर और कॉलोनी में देखने को मिला, जिसके बाद धीरे-धीरे पानी उतारना शुरू हुआ और आनासागर झील में जाकर तब्दील हुआ.

अजमेर में पिछले 48 घंटे से हो रही बारिश ने एक बार फिर से वरुण सागर झील के आसपास रहने वाले लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है. झीलों की लगातार चल रही चादर और बोराज गांव के तालाब की पाल से पानी रिसने के चलते स्वास्तिक नगर कॉलोनी में खतरा बढ़ गया है. इनको खाली करवाया गया है और मौके पर सिविल डिफेंस की टीम तैनात कर दी गई है

अजमेर में बारिश के चलते कई जगहों पर जल भराव के हालात लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं. कई जगहों पर प्रशासनिक लापरवाही सामने आई है तो कई जगहों पर लोगों के स्वार्थपूर्ण रवैया ने उनके लिए ही परेशानी खड़ी की है. वरुण सागर की चल रही चादर से लगातार हो रही पानी के निकासी से पास ही बोराज गांव का तालाब लबालब हो गया है और उसकी पाल को खतरा पहुंचाने लगा है. इसी के चलते नजदीकी वासी आवासीय कॉलोनी स्वस्तिक नगर में भी पानी लगातार बढ़ रहा है.

इस खतरे को देखते हुए आज दोपहर बाद से प्रशासन भी हरकत में आया और मौके पर सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की टीम को भेज कर राहत कार्य शुरू किए गए हैं. इतिहास के तौर पर प्रभावित कॉलोनी के मकानों को खाली करवाया गया है और लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने की हिदायत दी गई है.

