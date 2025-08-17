Zee Rajasthan
Ajmer Weather: मानसून के बीच अजमेर में दिखा बारिश का इंतजार, उमस करेगी परेशान! पढ़ें वेदर रिपोर्ट

Rajasthan Weather News: अजमेर में 17 अगस्त का मौसम बादलों और धूप के बीच संतुलित रहा. अधिकतम तापमान 34°C और न्यूनतम 26°C दर्ज हुआ. वायु गुणवत्ता सामान्य रही. सूर्योदय 6:05 और सूर्यास्त 7:08 पर होगा. बारिश नहीं हुई, लेकिन अगले दिनों में आसार बने हुए हैं.

Sagar
Edited By Sagar
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Aug 17, 2025, 16:30 IST | Updated: Aug 17, 2025, 16:30 IST

Ajmer Weather: मानसून के बीच अजमेर में दिखा बारिश का इंतजार, उमस करेगी परेशान! पढ़ें वेदर रिपोर्ट

Ajmer Weather News: राजस्थान के अजमेर की धरती 17 अगस्त 2025 का दिन मौसम के लिहाज से काफी दिलचस्प रहा. मानसून के मौसम में बादलों और धूप के बीच का संगम यहां के निवासियों और पर्यटकों के लिए एक अलग अनुभव लेकर आया. सुबह की शुरुआत घने बादलों के साथ हुई, जिससे वातावरण में हल्की नमी और सुस्ती महसूस की गई. आसमान पर बादलों का घना जाल फैला रहा, लेकिन बारिश की संभावना के बावजूद बूंदाबांदी नहीं हुई. दिन चढ़ने के साथ बादलों के बीच से सूरज की हल्की किरणें झलकती रहीं और मौसम में हल्की राहत का एहसास कराया.

तापमान
आज का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, जबकि न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इस वजह से दिनभर उमस का असर बना रहा. दोपहर के समय हल्की धूप निकली, जिससे मौसम कुछ हद तक गर्म और उमस भरा महसूस हुआ. हालांकि, बारिश न होने के कारण मौसम स्थिर रहा और किसी प्रकार की तेज आंधी या असामान्य परिस्थिति दर्ज नहीं हुई.

वायु गुणवत्ता
वायु गुणवत्ता की दृष्टि से आज का दिन सामान्य माना गया. मानसून सीजन के कारण वातावरण साफ रहा और प्रदूषण का स्तर कम दर्ज किया गया. ऐसे में सांस संबंधी दिक्कतों वाले लोगों को किसी बड़ी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा.

सूर्योदय और सूर्यास्त का समय
अजमेर में आज सूर्योदय सुबह लगभग 6:05 बजे हुआ, जबकि सूर्यास्त का समय शाम करीब 7:08 बजे का बताया जा रहा है. यानी दिन की लंबाई लगभग 13 घंटे रहेगी. इस बीच, परिवेश में उमस और गर्माहट दोनों का मिश्रण मौजूद रहा. बाहर निकलने वाले लोगों को गर्मी और नमी का असर झेलना पड़ा, लेकिन बादलों के कारण चिलचिलाती धूप की मार से राहत भी मिली.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Ajmer News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

