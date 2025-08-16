Ajmer Weather: अजमेर में उमस भरी सुबह के बाद शाम को बारिश से मिलेगी राहत! पढ़ें वेदर रिपोर्ट

Ajmer Weather Update: राजस्थान के अजमेर जिले में शनिवार, 16 अगस्त 2025 को मौसम ने बदलते तेवर दिखाए. सुबह से ही बादल छाए रहे और दिन चढ़ते-चढ़ते तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. उमस भरा माहौल लोगों को परेशान करता रहा, लेकिन दोपहर बाद बारिश ने राहत दी.

मौसम विभाग ने येलो अलर्ट किया जारी

शाम के समय तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई, जिससे तापमान धीरे-धीरे गिरकर रात तक 27 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा. हालांकि, गरज-चमक और बिजली गिरने का खतरा देखते हुए भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने अजमेर सहित आसपास के जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. विभाग ने चेतावनी दी है कि देर शाम से रात तक कहीं-कहीं भारी बारिश भी हो सकती है.

वायु गुणवत्ता

आज अजमेर की वायु गुणवत्ता (Air Quality Index) संतोषजनक रही. AQI लगभग 92 दर्ज किया गया, जो "मॉडरेट" श्रेणी में आता है. आम लोगों के लिए यह हवा सुरक्षित है, लेकिन दमा, सांस की बीमारियों से पीड़ित लोग और बुजुर्गों को थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए.

सूर्योदय और सूर्यास्त

आज अजमेर में सूर्योदय सुबह 6 बजकर 14 मिनट पर हुआ और सूर्यास्त शाम 7 बजकर 19 मिनट पर होगा. यानी कुल मिलाकर लगभग 13 घंटे 5 मिनट का दिन रहेगा.

सावधानियां

गरज-चमक के दौरान लोगों को खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे खड़ा होने से बचना चाहिए. बाहर निकलने से पहले मौसम की अपडेट देखना जरूरी है और भारी बारिश में जलभराव वाले इलाकों से दूरी बनाए रखना चाहिए. साथ ही प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग की हिदायतों का पालन करना आवश्यक है. कुल मिलाकर, शनिवार को अजमेर का मौसम दिन में गर्म और उमस भरा रहा, लेकिन शाम और रात की बारिश ने लोगों को राहत दी.

