/अजमेर में दिल दहला देने वाली वारदात, पत्नी की हत्या के बाद कंधे पर शव लेकर घूमता रहा पति

Ajmer News: राजस्थान के अजमेर जिले से एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है. यहां घरेलू विवाद के बाद एक युवक ने अपनी पत्नी की कथित तौर पर बेरहमी से हत्या कर दी. वारदात के बाद आरोपी पत्नी के शव को कंधे पर उठाकर इलाके में घूमता रहा. जब राहगीरों ने युवक के कंधे पर संदिग्ध हालत में शव देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया.

पुलिस के अनुसार यह घटना 24 जून की रात अजमेर के आदर्श नगर थाना क्षेत्र में हुई. थाना प्रभारी अनिल आदर्श ने बताया कि रात करीब साढ़े तीन बजे सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति परबतपुरा चौराहे पर किसी बॉडी को कंधे पर लेकर बैठा है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की. प्रारंभिक जांच में पति पत्नी के बीच विवाद होने की बात सामने आई.

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घरेलू विवाद के बाद हुआ हमला

जांच में सामने आया कि आरोपी कानाराम भील और उसकी पत्नी माया भील के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था. देखते ही देखते कहासुनी बढ़ गई और आरोपी ने कथित तौर पर पहले प्लास्टिक के पाइप से पत्नी पर हमला कर दिया. हमले में घायल होने के बाद माया अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगी. पुलिस के अनुसार आरोपी ने उसका पीछा किया और पकड़कर गला दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई.

शव को कंधे पर रखकर घूमता रहा आरोपी

हत्या के बाद आरोपी पत्नी के शव को कंधे पर रखकर परबतपुरा बायपास इलाके में घूमता रहा. संदिग्ध हालत में युवक को शव के साथ देखकर राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले आरोपी अपने बच्चे को साथ लेकर वहां से चला गया. बाद में पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

कुछ महीने पहले हुई थी दूसरी शादी

पुलिस जांच में सामने आया कि कानाराम भील और माया भील का विवाह कुछ महीने पहले ही हुआ था. दोनों के बीच अक्सर घरेलू विवाद होता था. पुलिस के अनुसार घटना वाले दिन भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ था. आरोपी ने शराब पी रखी थी. पहले उसने प्लास्टिक के पाइप से हमला किया और बाद में कथित तौर पर गला दबाकर हत्या कर दी.

पहले पति से थी एक बेटी

पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि मृतका माया भीलवाड़ा जिले के पालड़ी गांव की रहने वाली थी. उसने पहले पति को छोड़कर कानाराम के साथ प्रेम विवाह किया था. मृतका की पहले पति से एक बेटी भी है. मृतका के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया. आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. पुलिस पूरे मामले की आगे की जांच कर रही है.