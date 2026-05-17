/अजमेर में युवक को बंधक बना पहनाए महिला के कपड़े और जूते-चप्पल की माला, बनाया वीडियो

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Ajmer News: अजमेर जिले के किशनगढ़ क्षेत्र में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. शादी विवाद की रंजिश के चलते गगवाना का रहने वाला युवक जीतू नाथ का अपहरण किया गया, जहां उसके साथ अमानवीय व्यवहार और मारपीट की गई.
Ajmer News: राजस्थान के अजमेर जिले के किशनगढ़ से जहां न सिर्फ मानवता को कलंकित किया गया बल्कि हैवानियत की सभी हदें पार करते हुए आरोपियों ने कानून को ठेंगा दिखाते हुए इस शर्मसार करने वाली घटना का वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल भी किया.
महिला के पूर्व पति और उसके रिश्तेदारों ने शादी जैसे पवित्र रिश्ते को मनमानी में बदलते हुए आरोपियों ने गगवाना ग्राम से युवक को बंधक बनाकर अमानवीय यातनाएं दी. पिकअप, जीप और मोटर साइकिल के माध्यम से उसका अपहरण किया और उसे जबरन मानव मूत्र पिला कर जूते-चप्पल की माला पहनाई.
साथ ही महिलाओं के कपड़े पहनाकर बेरहमी से पिटाई की गई. शादी के विवाद की रंजिश के चलते अजमेर के गगवाना में रहने वाले जीतू नाथ का पिकअप सवार बदमाशों ने अपहरण किया. फिर उसे श्रीनगर के बीर गांव में ले जाकर घोर प्रताड़ना दी गई.
क्रूरता की हदें पार करते हुए आरोपी सुगनी देवी नामक महिला ने युवक को जबरन पेशाब पिलाया और परिजनों से 5 लाख रुपये की फिरौती मांगी.
घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद परिजनों ने गैगल थाने में शिकायत दी, जिस पर पुलिस ने गंभीरता से कार्रवाई करते हुए पीड़ित को आरोपियों की पकड़ से छुड़वाया और 6 नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर सभी 6 आरोपियों को गैगल थाना पुलिस ने हिरासत में ले लिया है.
पढ़िए राजस्थान क्राइम की एक और खबर
चित्तौड़गढ़ शहर के रेलवे स्टेशन क्षेत्र में शुक्रवार रात शराब ठेके पर पर्यटकों और कर्मचारियों के बीच हुए विवाद ने हंगामे का रूप ले लिया. मामूली कहासुनी के बाद दोनों पक्षों में जमकर लात-घूंसे चले, जिससे स्टेशन क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई.
सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालते हुए दोनों पक्षों को अलग किया. पुलिस ने शांतिभंग के आरोप में कुल छह युवकों को गिरफ्तार किया है. बताया जा रहा है कि शराब के पैसे को लेकर विवाद शुरू हुआ था. घटना के बाद रात 8 बजे बाद शराब बिक्री और नियमों की पालना को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं.
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