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अजमेर में युवक को बंधक बना पहनाए महिला के कपड़े और जूते-चप्पल की माला, बनाया वीडियो

Ajmer News: अजमेर जिले के किशनगढ़ क्षेत्र में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. शादी विवाद की रंजिश के चलते गगवाना का रहने वाला युवक जीतू नाथ का अपहरण किया गया, जहां उसके साथ अमानवीय व्यवहार और मारपीट की गई.
 

Edited bySneha AggarwalReported byKaushal Jain
Published: May 17, 2026, 05:00 PM|Updated: May 17, 2026, 05:00 PM
अजमेर में युवक को बंधक बना पहनाए महिला के कपड़े और जूते-चप्पल की माला, बनाया वीडियो
Image Credit: Ajmer News

Ajmer News: राजस्थान के अजमेर जिले के किशनगढ़ से जहां न सिर्फ मानवता को कलंकित किया गया बल्कि हैवानियत की सभी हदें पार करते हुए आरोपियों ने कानून को ठेंगा दिखाते हुए इस शर्मसार करने वाली घटना का वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल भी किया.
महिला के पूर्व पति और उसके रिश्तेदारों ने शादी जैसे पवित्र रिश्ते को मनमानी में बदलते हुए आरोपियों ने गगवाना ग्राम से युवक को बंधक बनाकर अमानवीय यातनाएं दी. पिकअप, जीप और मोटर साइकिल के माध्यम से उसका अपहरण किया और उसे जबरन मानव मूत्र पिला कर जूते-चप्पल की माला पहनाई.

साथ ही महिलाओं के कपड़े पहनाकर बेरहमी से पिटाई की गई. शादी के विवाद की रंजिश के चलते ​अजमेर के गगवाना में रहने वाले जीतू नाथ का पिकअप सवार बदमाशों ने अपहरण किया. फिर उसे श्रीनगर के बीर गांव में ले जाकर घोर प्रताड़ना दी गई.
क्रूरता की हदें पार करते हुए आरोपी सुगनी देवी नामक महिला ने युवक को जबरन पेशाब पिलाया और परिजनों से 5 लाख रुपये की फिरौती मांगी.

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घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद परिजनों ने गैगल थाने में शिकायत दी, जिस पर पुलिस ने गंभीरता से कार्रवाई करते हुए पीड़ित को आरोपियों की पकड़ से छुड़वाया और 6 नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर सभी 6 आरोपियों को गैगल थाना पुलिस ने हिरासत में ले लिया है.

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चित्तौड़गढ़ शहर के रेलवे स्टेशन क्षेत्र में शुक्रवार रात शराब ठेके पर पर्यटकों और कर्मचारियों के बीच हुए विवाद ने हंगामे का रूप ले लिया. मामूली कहासुनी के बाद दोनों पक्षों में जमकर लात-घूंसे चले, जिससे स्टेशन क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई.
सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालते हुए दोनों पक्षों को अलग किया. पुलिस ने शांतिभंग के आरोप में कुल छह युवकों को गिरफ्तार किया है. बताया जा रहा है कि शराब के पैसे को लेकर विवाद शुरू हुआ था. घटना के बाद रात 8 बजे बाद शराब बिक्री और नियमों की पालना को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं.
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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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