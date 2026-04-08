अजमेर जिला परिषद में सनसनी, नियम विरुद्ध पट्टे जारी करने के मामले में जल गए रिकॉर्ड, अधिकारियों पर गाज गिरी

Ajmer News: अजमेर जिला परिषद के अधीन ग्राम पंचायत देवलियाकलां में नियम विरुद्ध पट्टे जारी करने की शिकायत पर गठित जांच समिति के रिकॉर्ड में आग लगने की घटना ने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया है. इस घटना ने न केवल जांच प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि कई अधिकारियों की लापरवाही भी सामने आई है.



रिकॉर्ड जलने से जांच प्रभावित

देवलियाकलां ग्राम पंचायत में नियमों की अनदेखी करते हुए अनेक अवैध पट्टे जारी करने की शिकायत मिली थी. इस शिकायत पर दो महीने पहले जिला परिषद द्वारा 5 अधिकारियों की जांच समिति गठित की गई थी. समिति को सरपंच सुमन सेन और ग्राम सेवक महादेव के खिलाफ जांच करनी थी और सरपंच से 12 लाख रुपये से अधिक की राशि वसूल करने का भी काम सौंपा गया था. लेकिन समिति द्वारा रिकॉर्ड की जांच और निरीक्षण हो पाता, उससे पहले ही ग्राम पंचायत का पूरा रिकॉर्ड आग की भेंट चढ़ गया.



सीईओ ने की सख्त कार्रवाई

जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आईएएस राम प्रकाश ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया. उन्होंने अग्निकांड की अलग से जांच के साथ-साथ मामले में एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए हैं. साथ ही जांच समिति के 5 अधिकारियों को 16 सीसी नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं. सीईओ ने स्पष्ट कहा कि रिकॉर्ड की सुरक्षा और समय पर जांच न करने की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

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दूसरी ग्राम पंचायत में भी कार्रवाई

इसी दौरान एक अन्य ग्राम पंचायत में साफ-सफाई न पाए जाने पर 5 ग्राम विकास अधिकारियों को चार्जशीट जारी की गई है. जिला परिषद प्रशासन ने साफ संकेत दिया है कि अब लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

मामले पर उठे गंभीर सवाल

इस घटना ने जिला परिषद की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. रिकॉर्ड जलने के बाद अब यह जांच करना मुश्किल हो गया है कि कितने अवैध पट्टे जारी किए गए थे और कितनी राशि की अनियमितता हुई थी. स्थानीय लोगों का कहना है कि सरपंच और ग्राम सेवक की मिलीभगत से यह सारा खेल चल रहा था.जिला परिषद सीईओ राम प्रकाश ने आश्वासन दिया है कि पूरे मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराई जाएगी. साथ ही दोषी पाए जाने वाले किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा.

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