अंबाला STF ने बराड़ा से बरामद किया 2 किलो विस्फोटक, अजमेर के युवक समेत तीन गिरफ्तार

Ambala STF Recovers Explosives: हरियाणा में अंबाला एसटीएफ की टीम ने बराड़ा के पास तीन युवकों को विस्फोटक सामग्री के साथ गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से लगभग दो किलो विस्फोटक पदार्थ बरामद हुआ है. पकड़े गए युवकों के तार कहां जुड़े हैं और वह इस विस्फोटक को लेकर कहां जा रहे थे इसे लेकर जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं.

ये तीनों युवक बराड़ा से अंबाला की तरफ जा रहे थे. जिन्हें STF अंबाला की टीम ने रास्ते में ही गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया. आरोपियों के कब्जे से एक बैग बरामद हुआ था, जिसकी तलाशी लेने पर उसमें से विस्फोटक पदार्थ बरामद हुआ.

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तीनों आरोपियों से बरामद विस्फोटक पदार्थ की मात्रा लगभग 2 किलो है. साथ ही इन तीनों आरोपियों की उम्र लगभग 20 से 25 साल के बीच में है. आरोपियों के पास से एक बाइक भी बरामद हुई है. बाइक आरोपी जगवीर की है. तीनों आरोपियों में से एक गांव कंबासी, दूसरा अजमेर और तीसरा मेरठ का रहने वाला है.

पुलिस तीनों आरोपियों से अभी आगे की जांच कर रही है. साथ ही ये जानने में जुटी हुई है कि आखिर इनका मकसद किया था, क्यों यह विस्फोटक सामान लेकर घूम रहे थे और किस घटना को अंजाम देने वाले थे.

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झुंझुनूं जिले के गुढ़ागौड़जी थाना क्षेत्र में देर रात बड़ा हादसा हो गया. पुलिस गश्त के दौरान हिस्ट्रीशीटर की कार ने पुलिस की गाड़ी को टक्कर मार दी. जानकारी के अनुसार, बांडीयां नाले के पास हुए इस घटनाक्रम में थाने के हिस्ट्रीशीटर रोहित महला की गाड़ी ने गश्त कर रही पुलिस की गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी तेज थी कि पुलिस की दो गाड़ियां पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं.

हादसे में चार पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं, जिन्हें तुरंत गुढ़ागौड़जी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया, जहां उनका उपचार जारी है. वहीं टक्कर मारने वाला हिस्ट्रीशीटर रोहित महला भी इस घटना में घायल हो गया. सूचना मिलते ही थाना पुलिस और अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा मामले की जांच शुरू कर दी गई है.

