Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

IIT के छात्र ने कानपुर हॉस्टल में उठाया खौफनाक कदम, नोट में लिखा- Sorry Everyone...

IIT student Kanpur: अजमेर जिले के जॉन्सगंज क्षेत्र में रहने वाले IIT में बीटेक स्टूडेंट ने कानपूर में सुसाइड कर लिया. उसने पहले हाथ की नसें काटीं, फिर हॉस्टल के कमरे में फंदे से लटक गया.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Dec 29, 2025, 07:05 PM IST | Updated: Dec 29, 2025, 07:05 PM IST

Trending Photos

अरावली ने इस युद्ध में महाराणा प्रताप को दिलाई थी जीत, दुश्मन सेना के छुटा दिए थे छक्के!
8 Photos
Rajasthan Quiz

अरावली ने इस युद्ध में महाराणा प्रताप को दिलाई थी जीत, दुश्मन सेना के छुटा दिए थे छक्के!

राजस्थान में 1 जनवरी से बदलेगा मौसम का मिजाज, New Year पर बारिश की चेतावनी!
6 Photos
Rajasthan Weather

राजस्थान में 1 जनवरी से बदलेगा मौसम का मिजाज, New Year पर बारिश की चेतावनी!

48 घंटे बाद रद्द हो सकता है आपका PAN कार्ड, ये सुविधाएं हो जाएंगी बंद
7 Photos
Pan-Aadhar Card Update

48 घंटे बाद रद्द हो सकता है आपका PAN कार्ड, ये सुविधाएं हो जाएंगी बंद

2026 में राजस्थान की होगी बल्ले-बल्ले, लोगों की मिलेगी 8 बड़े प्रोजेक्ट्स की सौगात
9 Photos
Rajasthan Government Project

2026 में राजस्थान की होगी बल्ले-बल्ले, लोगों की मिलेगी 8 बड़े प्रोजेक्ट्स की सौगात

IIT के छात्र ने कानपुर हॉस्टल में उठाया खौफनाक कदम, नोट में लिखा- Sorry Everyone...

IIT student Kanpur: राजस्थान के अजमेर जिले के जॉन्सगंज क्षेत्र में रहने वाले IIT में बीटेक स्टूडेंट ने कानपुर में सुसाइड कर लिया. उसने पहले हाथ की नसें काटीं, फिर हॉस्टल के कमरे में फंदे से लटक गया. पुलिस को कमरे से एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें लिखा था- Sorry Everyone...।

जानकारी के अनुसार, मृतक बायोलॉजिकल साइंस से बीटेक 4th ईयर के छात्र जयसिंह मीणा (26) हैं. जयसिंह कानपुर के हॉस्टल के ब्लाक-2 के कमरा नंबर 148 में रहता था. सोमवार को उनके कमरे का दरवाजा काफी देर तक नहीं खुला, जिसपर साथी छात्रों ने प्रबंधन और पुलिस को मामले की जानकारी दी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

कानपुर की कल्याणपुर पुलिस कमरे का दरवाजा तोड़ अंदर पहुंची, तो छात्र का शव पंखे से लटकता मिला. हाथ से खून बह रहा था. पुलिस ने शव को उतारकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा. परिजन अजमेर से कानपुर के लिए निकल चुके हैं. मंगलवार को कानपुर पहुंचेंगे, इसके बाद शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा.

पुलिस के मुताबिक, यह आत्महत्या का मामला प्रतीत हो रहा है, लेकिन असली कारणों का पता अब तक नहीं चल पाया है. साथियों से भी पूछताछ की जा रही है और छात्र के मोबाइल व अन्य सामान की भी पुलिस जांच कर रही है.

छात्र के बड़े भाई सिद्धार्थ ने बताया कि दोपहर 12:30 बजे सूचना मिली. पुलिस का कहना है कि भाई ने फांसी लगाने से पहले हाथ की नस काटी थी, उसकी कलाई में कई घाव हैं. 28 दिसंबर को विंटर वेकेशन हो गई थी. छात्र घर जाने वाला था.

डिसक्लेमर- Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्‍यथित हों तो जीवन से हार मानने की कोई जरूरत नहीं. अच्‍छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्‍त हेल्पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news