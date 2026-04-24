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दरगाह कमेटी कर्मचारियों की गिरफ्तारी से बढ़ा विवाद, मामला गरमाया, तीन कर्मचारियों पर आरोप

Ajmer Dargarh: दरगाह कमेटी के दो कर्मचारियों की गिरफ्तारी के बाद मामला विवादों में आ गया है। दरगाह के गेट नंबर 3 पर जूते-चप्पलों का स्टैंड हटाने के दौरान कमेटी कर्मचारियों और खादिम सैयद नूर आलम के बीच कहासुनी और विवाद हो गया.

Edited byAnsh RajUpdated byAnsh Raj
Published: Apr 24, 2026, 09:08 AM|Updated: Apr 24, 2026, 09:08 AM
दरगाह कमेटी कर्मचारियों की गिरफ्तारी से बढ़ा विवाद, मामला गरमाया, तीन कर्मचारियों पर आरोप
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Ajmer News: दरगाह कमेटी के दो कर्मचारियों की पुलिस गिरफ्तारी खासे विवाद की वजह बन गई है.. केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय अधीन कार्यरत दरगाह कमेटी ने दरगाह के गेट संख्या तीन पर जूते चप्पलों के स्टैंड को हटाने की कार्रवाई के दौरान दरगाह के खादिम सैयद नूर आलम से हुए विवाद के चलते दरगाह थाने ने खादिम सैयद नूर आलम के वाद दायर कर कमेटी के तीन कर्मचारियों पर शिकायत के आधार पर केस बना दिया था.


इसी विवाद के चलते कमेटी के कर्मचारी माजिद खान, सलीम और रफीकुल इस्लाम को तारीख पेशी पर नगर दण्डनायक की कोर्ट में पेश होना था... कमेटी के अधिवक्ता रफीक खान के मुताबिक पूर्व में यह तारीख 8 अप्रैल थी जिस पर पेशी के दौरान 2 जून तारीख सामान्य तौर पर सबको दी गई... इसी दौरान 22 अप्रैल को रात लगभग 9 बजे पुलिस ने कमेटी के कर्मचारी सलीम और ए इस्लाम ड्यूटी के दौरान उठा लिया इनमें से एक मर्मचारी छुट्टी होने पर घर जा चुका था, जबकि तीसरा कर्मचारी नमाज के चलते पुलिस को नहीं मिल पाया.


वकील रफीक ने बताया कि जब मालूम किया तो पता चला पुलिस ने इन्हें ADM कोर्ट में तारीख पेशी पर नहीं उपस्थित होना बताया गया जिस पर गिरफ्तारी वारंट जारी किए हुए...जब तारीख की जानकारी ली तो पता चला कि कुछ दिन पूर्व एडीएम सिटी कोर्ट से इस मामले की तारीख बदली गई हे जिसकी कोई जानकारी नहीं थी..पुलिस द्वारा 18 घंटे तक बंद रखने के बाद एडीएम सिटी के समक्ष पेश कर जमानत पर रिहा किया गया.


इस घटना के बाद दरगाह कमेटी के कर्मचारियों में रोष व्याप्त हो गया और संबंधित पर कार्रवाई की मांग करते हुए कार्य बहिष्कार कर दिया...मामले की इत्तिला मिलते ही कमेटी के पदाधिकारियों ने भी पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है, वहीं दरगाह कमेटी ने भी मामले को गम्भीरमंत्र से लेते हुए इसकी शिकायत केंद्र सरकार सहित जिला कलेक्ट और एसपी को की है.

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Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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