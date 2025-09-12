किशनगढ़ में लुटेरों का 8 मिनट में खौफनाक खेल, गार्ड के बांधे हाथ-पैर, ATM उखाड़ा और उड़ा ले गए 20 लाख

Kishangarh Crime News: शहर में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं. देर रात रूपनगढ़ रोड पर विश्वकर्मा स्कूल के सामने स्थित एटीएम बूथ पर नकाबपोश बदमाशों ने एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया. एटीएम बूथ के अंदर ड्यूटी पर तैनात गार्ड बालकिशन शर्मा को बंधक बनाकर मात्र आठ मिनट में लाखों रुपये से भरी मशीन को उखाड़ ले गए. इस घटना ने स्थानीय निवासियों में दहशत पैदा कर दी है और पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया है.

जानकारी के अनुसार, शुक्रवार देर रात करीब 2 बजे के आसपास ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार होकर चार-पांच नकाबपोश बदमाश एटीएम बूथ के पास पहुंचे. उन्होंने अचानक हमला बोल दिया और गार्ड बालकिशन शर्मा को घेर लिया. विरोध करने पर बदमाशों ने उनके हाथ-पैर रस्सियों से बांध दिए और मुंह में किसी स्प्रे का छिड़काव कर दिया, जिससे वह बेहोश हो गए. इसके बाद बदमाशों ने चंद मिनटों में एटीएम मशीन को जड़ से उखाड़ फेंका और गाड़ी में लादकर फरार हो गए. पूरे घटनाक्रम का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया है, जो पुलिस के लिए अहम सुराग साबित हो सकता है.

सुबह होते ही गार्ड बालकिशन ने होश आने पर घटना की सूचना गांधीनगर थाना पुलिस को दी. सूचना मिलते ही थानेदार सुरेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची. उन्होंने घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया और आसपास के लोगों से पूछताछ की. फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) की टीम भी बुलाई गई, जिसने मशीन के अवशेषों, रस्सियों, स्प्रे के निशान और अन्य साक्ष्यों को इकट्ठा किया. प्रारंभिक जांच में पता चला कि एटीएम में करीब 15-20 लाख रुपये नकद मौजूद थे, जिनमें से अधिकांश लूट लिए गए.

पुलिस ने मामले में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. एसपी डॉ. राजेश कुमार ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज की स्कैनिंग की जा रही है और स्कॉर्पियो गाड़ी का नंबर ट्रेस करने के प्रयास जारी हैं. आसपास के थानों में अलर्ट जारी कर दिया गया है. यह घटना शहर के अन्य इलाकों में भी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है.

स्थानीय व्यापारियों और निवासियों ने पुलिस से तत्काल कार्रवाई की मांग की है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. इस वारदात ने एक बार फिर एटीएम सुरक्षा पर बहस छेड़ दी है, जहां गार्डों की संख्या बढ़ाने और बेहतर निगरानी की आवश्यकता महसूस हो रही है.