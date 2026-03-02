Zee Rajasthan
ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई की मौत, जयपुर-अजमेर में शिया समुदाय ने मनाया मातम, तीन दिवसीय शोक का ऐलान!

Ayatollah Khamenei death: ईरान और इजराइल के बीच जारी तनाव के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह सैय्यद अली खामेनेई की शहादत की खबर ने पूरी दुनिया को हिला दिया है. 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए संयुक्त हवाई हमलों में उनकी कार्यालय में शहादत हुई. ईरानी राज्य मीडिया ने इसकी पुष्टि की है और देश में 40 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है. 86 वर्षीय खामेनेई 1989 से ईरान के सुप्रीम लीडर थे और उन्होंने इस्लामी क्रांति को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.


राजस्थान के शिया समुदाय में इस घटना पर गहरा शोक है
राजस्थान शिया मुस्लिम महासभा के महासचिव सैय्यद आसिफ अली ने अयातुल्लाह खामेनेई की शहादत पर तीन दिवसीय शोक का ऐलान किया है. महासभा ने समुदाय के सदस्यों से तीन दिनों तक सामान्य उत्सवों से दूर रहने, मातम मनाने और विशेष मजलिसों में शामिल होने की अपील की है. जयपुर में शिया धर्मगुरुओं और समाज के लोगों ने कहा कि "एक सच्चा लीडर दुनिया ने खो दिया, जो हमेशा सच और इंसानियत का साथ देते रहे. आज भी ऐसे लोग जिंदा हैं जो हक के लिए लड़ते हैं. हम पूरी दुनिया से अपील करते हैं कि ईरान का साथ दें और इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं.


शहर की शिया जामा मस्जिद बड़ा कुमेदान साहब के ग्राउंड में एक मजलिस का आयोजन किया गया. यह कार्यक्रम शिया धर्मगुरु मौलाना अली हैदर साहब अजमेरी की कयादत में सम्पन्न हुआ. मजलिस में मौजूद लोगों ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सैयद अली ख़ामेनेई के इंतकाल पर अफसोस का इज़हार किया और उनके लिए दुआ-ए-मग़फिरत की.

मजलिस के दौरान वक्ताओं ने गाज़ा और फ़लस्तीन के हालात पर अपने खयालात पेश किए. अमेरिका और इज़राइल की हुकूमतों के खिलाफ एहतिजाज दर्ज कराया गया. इस दौरान “अमेरिका मुर्दाबाद” और “इज़राइल मुर्दाबाद” के नारे भी लगाए गए. साथ ही नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रम्प का पुतला दहन किया गया. तकरीर करने वालों में मीर सैयद शैज़ी जाफरी, पूर्व चेयरमैन कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग जिला धौलपुर शामिल रहे.

अजमेर में विशेष शोक सभाएं
अजमेर में शिया समुदाय ने इस शोक को व्यक्त करने के लिए विशेष सभाएं आयोजित कीं. दरगाह हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम और तारागढ़ की दरगाह शरीफ में बड़ी संख्या में लोग जमा हुए. यहां शहीद अयातुल्लाह खामेनेई की याद में दुआएं पढ़ी गईं और उनके योगदान पर गहन दुख व्यक्त किया गया. मौलाना सैय्यद काजिम अली जैदी साहब ने कहा, "अयातुल्लाह खामेनेई की शहादत इस्लामी क्रांति और मुसलमानों के प्रतिरोध की बड़ी क्षति है.


हमें उनके विचारों को आगे बढ़ाना होगा और एकजुट रहना होगा."शिया समुदाय का कहना है कि खामेनेई ने लंबे समय तक हक और सच का साथ दिया, और उनकी शहादत से दुनिया को सबक लेना चाहिए. राजस्थान भर में शोक की लहर दौड़ गई है, जहां लोग उनके चित्रों के सामने मातम मना रहे हैं और दुआएं मांग रहे हैं. महासभा ने अपील की है कि इस दौरान शांति बनाए रखी जाए और अफवाहों से बचें. यह घटना न केवल ईरान बल्कि वैश्विक स्तर पर शिया समुदाय को एकजुट करने वाली साबित हो रही है.


राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंChuru Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


