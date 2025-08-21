Zee Rajasthan
Baran News : शाहाबाद में सड़क पर घूम रहे पैंथर, सेल्फी की इच्छा ले सकती है जान

Baran News : राजस्थान के बारां शाहाबाद में पैंथर दिखना अब आम बात हो गयी है, लेकिन स्थानीय लोगों को पैंथर की मौजूदगी को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता है.

Published: Aug 21, 2025, 11:16 IST | Updated: Aug 21, 2025, 11:16 IST

Baran News : शाहाबाद में सड़क पर घूम रहे पैंथर, सेल्फी की इच्छा ले सकती है जान

Baran News : बारां के शाहबाद की घाटियों में एक बार फिर से पैंथर ने दस्तक दी है, जिसके चलते आए दिन पैंथर हाइवे के किनारे पत्थरों पर बैठा नजर आने लगा है. वहीं लोगों में दहशत का माहौल है और साथ ही बाइक और खुले वाहन में सफर करने वाले लोगों को पैंथर का डर बना रहता है.

वहीं दूसरी तरफ मनचले युवक जान जोखिम में डालकर पैंथर का वीडियो बनाते नजर आ रहे हे. ऐसे में प्रशासन को समय रहते लोगों की सुरक्षा की लेकर कुछ आवश्यक कदम उठाने चाहिए अन्यथा यह पैंथर आमजन के लिए जानलेवा साबित हो सकता है.

आपको बता दें कि शाहबाद कस्बा घने जंगल के बीच बसा हुआ है, वही इसे छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है. इस क्षेत्र को पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया था. जिसके बाद से ही क्षेत्र के लोगों में सेंचुरी बनने की खुशी दौड़ पड़ी थी.

लेकिन इसके साथ ही शाहबाद कस्बे की घाटी क्षेत्र में प्रतिदिन सुबह शाम पैंथर का मूमेंट बना होने से लोगों की आवाजाही भी बढ़ चुकी है. वही क्षेत्र के नेशनल हाईवे 27 पर पैंथर और अन्य वन्यजीव पर अकाल मौत का खतरा बना हुआ है इसको लेकर लोगों ने कई बार सुरक्षा दीवार या तार फेंसिंग की मांग भी की लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है.

आपको बता दें कि पैंथर को रात को शिकार पसंद होता है, पेड़ों पर चढ़ने और शिकार को लंबी दूरी तक घसीटकर ले जाने में ये माहिर होते है, ऐसे पैंथर के साथ सेल्फी या उसका वीडियों बनाने की गलती ना करें. ये आपके लिये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है.

