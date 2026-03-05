Zee Rajasthan
ब्यावर में गुलाल उड़ा रहे थे ‘बादशाह’, अचानक बिगड़ी तबीयत और चली गई जान, छाया मातम

Ajmer News: राजस्थान के ब्यावर में आयोजित बादशाह मेला के दौरान एक दुखद घटना हो गई. 176वें ऐतिहासिक मेले में बादशाह बने चंद्रप्रकाश अग्रवाल गुलाल रूपी खर्ची लुटा रहे थे, तभी अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई. उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने सीपीआर देकर बचाने की कोशिश की, लेकिन उनकी मौत हो गई. घटना के बाद मेले के सभी कार्यक्रम तुरंत रोक दिए गए और उत्सव का माहौल गमगीन हो गया.
 

Mar 05, 2026

Ajmer News: बादशाह मेला के दौरान राजस्थान के ब्यावर में एक दुखद घटना सामने आई. ऐतिहासिक बादशाह मेले में गुलाल उड़ा रहे बादशाह की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई, जिससे उत्सव का माहौल देखते ही देखते शोक में बदल गया.

जानकारी के अनुसार 176वें ऐतिहासिक बादशाह मेले में इस बार चंद्रप्रकाश अग्रवाल (46) को बादशाह बनाया गया था. बुधवार शाम करीब 6:30 बजे बादशाह की सवारी शहर के फतेहपुरिया चौपड़ इलाके में पहुंची थी. इस दौरान चंद्रप्रकाश अग्रवाल ट्रक पर बैठकर परंपरा के अनुसार गुलाल रूपी खर्ची लुटा रहे थे और लोग इस ऐतिहासिक आयोजन का आनंद ले रहे थे.

इसी दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई. आसपास मौजूद लोगों और बादशाह समिति के सदस्यों ने स्थिति को गंभीर देखते हुए तुरंत एम्बुलेंस की व्यवस्था की और उन्हें इलाज के लिए अमृतकौर अस्पताल पहुंचाया. अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें तुरंत आईसीयू में भर्ती कर प्राथमिक उपचार शुरू किया. डॉक्टरों ने उनकी हालत को देखते हुए सीपीआर देकर उनकी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ.

डॉक्टरों ने हालात गंभीर होने पर उन्हें अजमेर रेफर करने की तैयारी भी की, लेकिन इससे पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया. डॉक्टरों की कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका.

बताया जा रहा है कि उस समय मौके पर शंकर सिंह रावत समेत कई प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे. जैसे ही बादशाह के निधन की खबर सामने आई, मेले में चल रहे सभी कार्यक्रमों को तुरंत प्रभाव से रोक दिया गया.

पारंपरिक गुलाल युद्ध भी रद्द

अजमेरी गेट के बाहर चल रहा डीजे बंद कर दिया गया और कलेक्टर ऑफिस में होने वाला पारंपरिक गुलाल युद्ध भी रद्द कर दिया गया. इसके बाद प्रशासन ने परंपरा के अनुसार फरमान देने की औपचारिक रस्म पूरी की और जुलूस को समाप्त कर दिया.

इस घटना के बाद पूरे मेले का माहौल गमगीन हो गया. जिस आयोजन में कुछ देर पहले तक उत्साह और रंगों की धूम थी, वहीं अचानक मातम जैसा माहौल छा गया. स्थानीय लोगों और मेले में शामिल श्रद्धालुओं ने इस घटना पर गहरा दुख जताया.

