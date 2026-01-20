Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

अवैध बूचड़खाने, पाइपलाइन में लीकेज... पाने के पानी में मिलकर पहुंचा जानवरों का खून, ब्यावर में खुदाई के बाद मिले दंग कर देने वाले सबूत

Rajasthan News: राजस्थान के ब्यावर शहर में एक चौंकाने वाली जल प्रदूषण की घटना ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है. शहर के बीचों-बीच कसाबान मोहल्ला में नलों से खून सना, लाल रंग का पानी आने की शिकायतों के बाद प्रशासन सक्रिय हो गया.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Jan 20, 2026, 12:45 PM IST | Updated: Jan 20, 2026, 12:45 PM IST

Trending Photos

राजस्थान के किसानों की बल्ले-बल्ले! CM किसान सम्मान निधि में बढ़ेगी रकम, सरकार देने जा रही बड़ा तोहफा
6 Photos
CM Kisan Samman Nidhi Yojana

राजस्थान के किसानों की बल्ले-बल्ले! CM किसान सम्मान निधि में बढ़ेगी रकम, सरकार देने जा रही बड़ा तोहफा

राजस्थान में बसंत पंचमी के दिन क्यों बंद रहते हैं स्कूल-कॉलेज?
7 Photos
Basant Panchami 2026

राजस्थान में बसंत पंचमी के दिन क्यों बंद रहते हैं स्कूल-कॉलेज?

राजस्थान में फिर एक्टिव होगा पश्चिमी विक्षोभ, 22 जनवरी को बादल गरजने के साथ होगी बारिश
7 Photos
Rajasthan Weather update

राजस्थान में फिर एक्टिव होगा पश्चिमी विक्षोभ, 22 जनवरी को बादल गरजने के साथ होगी बारिश

Thermometer: राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, कहीं 30°C की तपिश तो कहीं 4°C की ठिठुरन, जानें भयंकर सर्दी में बाद गर्म होते इलाके
6 Photos
Rajasthan Maximum Temperature

Thermometer: राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, कहीं 30°C की तपिश तो कहीं 4°C की ठिठुरन, जानें भयंकर सर्दी में बाद गर्म होते इलाके

अवैध बूचड़खाने, पाइपलाइन में लीकेज... पाने के पानी में मिलकर पहुंचा जानवरों का खून, ब्यावर में खुदाई के बाद मिले दंग कर देने वाले सबूत

Beawar Illegal Slaughterhouses: ब्यावर शहर में एक गंभीर जल प्रदूषण की घटना ने पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया है. शहर के मध्य स्थित कसाबान मोहल्ला में पेयजल नलों से खून सना पानी सप्लाई होने की शिकायतों के बाद प्रशासन ने तत्काल कदम उठाए. Zee News पर खबर प्रसारित होने के बाद जिला कलेक्टर कमल राम मीणा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के निर्देश दिए. यह समस्या पिछले एक सप्ताह से बनी हुई थी, जिससे स्थानीय निवासियों में स्वास्थ्य संबंधी चिंता बढ़ गई थी.


घटना का विवरण और शुरुआती प्रतिक्रिया
कसाबान मोहल्ला क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने नलों से लाल रंग का, खून जैसा दिखने वाला पानी आने की शिकायत की. पूर्व पार्षद जाहिदा बानो और कांग्रेस नेता लियाकत अली ने वीडियो के माध्यम से इस समस्या को उजागर किया. मीडिया के मौके पर पहुंचने पर नलों से लाल पानी बहते हुए देखा गया. इस घटना ने मध्यप्रदेश में हाल ही में दूषित पानी से हुई मौतों की याद ताजा कर दी, जिससे प्रशासन अलर्ट हो गया. निवासियों का कहना है कि यह पानी पीने लायक नहीं था और इससे स्वास्थ्य जोखिम बढ़ गया था.

जलदाय विभाग की जांच और खुलासा
परसों रात जलदाय विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर पाइपलाइन की खुदाई की. जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि क्षेत्र में अवैध रूप से जानवरों की कटाई हो रही थी. इन बूचड़खानों से निकलने वाला खून नालियों में बह रहा था, जो पाइपलाइन में लीकेज के जरिए पेयजल सप्लाई में मिल गया था. विभागीय अधिकारियों ने बताया कि लीकेज पुरानी पाइपलाइनों की वजह से हुई थी, और अवैध गतिविधियां प्रदूषण का मुख्य कारण बनीं. समस्या एक सप्ताह से चली आ रही थी, लेकिन शिकायतों के बाद ही कार्रवाई हुई.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now


नगर परिषद और पुलिस का संयुक्त अभियान
आज अलसुबह नगर परिषद और पुलिस का भारी जाब्ता कसाबान मोहल्ला पहुंचा. सीटी थाना के सीआई आशुतोष पांडे के नेतृत्व में साकेत नगर और सदर थाना पुलिस के जवानों ने पूरे क्षेत्र में मोर्चा संभाला. नगर परिषद आयुक्त श्रवण राम चौधरी, अभियंता कपिल गोरा, अभियंता अंजुम अंसारी और लीगल पैरोकार मनोज शर्मा मौके पर मौजूद रहे. टीम ने अवैध बूचड़खानों और आसपास की गलियों में गहन तलाशी ली. अचानक हुई इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया. कई संदिग्ध सामान बरामद हुए, और कुछ संचालक मौके से फरार हो गए.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news