अवैध बूचड़खाने, पाइपलाइन में लीकेज... पाने के पानी में मिलकर पहुंचा जानवरों का खून, ब्यावर में खुदाई के बाद मिले दंग कर देने वाले सबूत

Beawar Illegal Slaughterhouses: ब्यावर शहर में एक गंभीर जल प्रदूषण की घटना ने पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया है. शहर के मध्य स्थित कसाबान मोहल्ला में पेयजल नलों से खून सना पानी सप्लाई होने की शिकायतों के बाद प्रशासन ने तत्काल कदम उठाए. Zee News पर खबर प्रसारित होने के बाद जिला कलेक्टर कमल राम मीणा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के निर्देश दिए. यह समस्या पिछले एक सप्ताह से बनी हुई थी, जिससे स्थानीय निवासियों में स्वास्थ्य संबंधी चिंता बढ़ गई थी.



घटना का विवरण और शुरुआती प्रतिक्रिया

कसाबान मोहल्ला क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने नलों से लाल रंग का, खून जैसा दिखने वाला पानी आने की शिकायत की. पूर्व पार्षद जाहिदा बानो और कांग्रेस नेता लियाकत अली ने वीडियो के माध्यम से इस समस्या को उजागर किया. मीडिया के मौके पर पहुंचने पर नलों से लाल पानी बहते हुए देखा गया. इस घटना ने मध्यप्रदेश में हाल ही में दूषित पानी से हुई मौतों की याद ताजा कर दी, जिससे प्रशासन अलर्ट हो गया. निवासियों का कहना है कि यह पानी पीने लायक नहीं था और इससे स्वास्थ्य जोखिम बढ़ गया था.

जलदाय विभाग की जांच और खुलासा

परसों रात जलदाय विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर पाइपलाइन की खुदाई की. जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि क्षेत्र में अवैध रूप से जानवरों की कटाई हो रही थी. इन बूचड़खानों से निकलने वाला खून नालियों में बह रहा था, जो पाइपलाइन में लीकेज के जरिए पेयजल सप्लाई में मिल गया था. विभागीय अधिकारियों ने बताया कि लीकेज पुरानी पाइपलाइनों की वजह से हुई थी, और अवैध गतिविधियां प्रदूषण का मुख्य कारण बनीं. समस्या एक सप्ताह से चली आ रही थी, लेकिन शिकायतों के बाद ही कार्रवाई हुई.

नगर परिषद और पुलिस का संयुक्त अभियान

आज अलसुबह नगर परिषद और पुलिस का भारी जाब्ता कसाबान मोहल्ला पहुंचा. सीटी थाना के सीआई आशुतोष पांडे के नेतृत्व में साकेत नगर और सदर थाना पुलिस के जवानों ने पूरे क्षेत्र में मोर्चा संभाला. नगर परिषद आयुक्त श्रवण राम चौधरी, अभियंता कपिल गोरा, अभियंता अंजुम अंसारी और लीगल पैरोकार मनोज शर्मा मौके पर मौजूद रहे. टीम ने अवैध बूचड़खानों और आसपास की गलियों में गहन तलाशी ली. अचानक हुई इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया. कई संदिग्ध सामान बरामद हुए, और कुछ संचालक मौके से फरार हो गए.

