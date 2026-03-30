Beawar Double Murder: मकान में खून से लथपथ मिले पति-पत्नी के शव, सिर्फ 12 घंटे में हुआ हत्या का खुलासा

Beawar Elderly Couple Murder: राजस्थान के ब्यावर जिले के एक घर में खून से लथपथ वृद्ध दंपत्ति के शव मिले, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. इस मामले में पुलिस ने सभी आरोपियों को पकड़ लिया है.
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Beawar Crime News: राजस्थान के ब्यावर जिले के साकेत नगर थाना क्षेत्र के सोहन नगर में हुए वृद्ध दंपत्ति के दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने मात्र 12 घंटे में खुलासा कर दिया. इस वारदात में घरेलू नौकरानी, उसका नाबालिग बेटा-बेटी और एक युवक शामिल पाए गए हैं. पुलिस ने सभी आरोपियों को डिटेन कर लिया है.
जानकारी के अनुसार, रविवार रात करीब 10:15 बजे 112 नंबर पर सूचना मिली कि सेंदड़ा रोड स्थित एक मकान में वृद्ध दंपत्ति मृत अवस्था में पड़े हैं. सूचना मिलते ही साकेत नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. बाद में पुलिस अधीक्षक रतन सिंह जयपाल जेतावत सहित आला अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे और जांच शुरू की गई.
बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और टोल प्लाजा पर नाकाबंदी
एफएसएल टीम ने मौके से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए. वहीं, आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए. साथ ही जिलेभर में नाकाबंदी कर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और टोल प्लाजा पर संदिग्धों की तलाश की गई. पुलिस की करीब एक दर्जन टीमों ने समन्वित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को शहर छोड़कर भागने से पहले ही पकड़ लिया.
जांच में सामने आया कि मृतक विनोद प्रसाद शर्मा और उनकी पत्नी पूर्णिमा शर्मा रिटायर्ड कर्मचारी थे और अधिकतर घर पर अकेले रहते थे. इसी का फायदा उठाते हुए उनकी घरेलू नौकरानी के मन में लालच आ गया. उसने अपने नाबालिग बेटे-बेटी और राहुल परिहार (20) के साथ मिलकर लूट की नीयत से हत्या की साजिश रची और दंपत्ति की हत्या कर दी.
आरोपियों से पूछताछ जारी
पुलिस ने मुख्य आरोपी राहुल परिहार निवासी पाली (हाल निवासी ब्यावर), घरेलू नौकरानी और दो निरुद्ध को डिटेन किया है, आरोपियों से पूछताछ जारी है और हत्या में प्रयुक्त हथियार और लूटे गए गहनों की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं.
पुलिस के अनुसार, मुख्य आरोपी राहुल परिहार के खिलाफ पूर्व में भी आपराधिक मामला दर्ज है. इस त्वरित कार्रवाई से पुलिस ने बड़ी वारदात का जल्द खुलासा कर अपनी सक्रियता साबित की है. इस प्रकरण की जांच को साकेत नगर जयपाल जैतावत के द्वारा की जा रही है.
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