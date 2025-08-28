महावीर के जयकारों से गूंजा ब्यावर! क्षमायाचना जुलूस में धर्म-भक्ति की अद्भुत झलक

Beawar News: ब्यावर में गुरुवार को भव्य क्षमायाचना जुलूस निकाला गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने साधु-साध्वियों के चरणों में सामूहिक रूप से क्षमा याचना की.
Trending Photos
Rajasthan News: पवित्र संवत्सरी पर्व के अवसर पर गुरुवार को ब्यावर शहर जैन धर्म की आस्था और अध्यात्म से सराबोर हो गया. सकल श्वेताम्बर जैन समाज के बैनर के तले प्रातः भव्य क्षमायाचना जुलूस निकाला गया, जिसमें समाज के हजारों श्रावक-श्राविकाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया. जुलूस की शुरुआत पंचायती नोहरा से हुई. श्रद्धालु जन भगवान महावीर स्वामी के जयकारों, भजनों और मिच्छामि दुक्कडम के उद्घोष के साथ आगे बढ़े. पूरा शहर क्षमा और शांति के संदेश से गूंज उठा.
इस दौरान जुलूस ओसवाल पंचायती नोहरा, शांतिनाथ जैन मंदिर, बिरद भवन, समता भवन, तेरापंथ सभा भवन, कांकरिया ढेलान बांठिया भवन सहित विभिन्न स्थानों पर पहुंचा. इन सभी स्थानों पर विराजित साधु.साध्वियों के समक्ष समाजजनों ने सामूहिक रूप से क्षमा याचना की और आशीर्वचन प्राप्त किए. क्षमा याचना जुलूस में श्रावक-श्राविकाओं ने एक-दूसरे के गले मिलकर और चरण स्पर्श कर वर्षभर में हुई भूलचूक के लिए क्षमा मांगी. मिच्छामि दुक्कडम उच्चारण करते हुए सभी ने आपसी सौहार्द और धार्मिक एकता का संदेश दिया.
जुलूस के दौरान समाज के पुरुष, महिलाएं, युवा, वृद्ध और बालक.बालिकाएं सभी सफेद वेशभूषा में शांति, प्रेम और सौहार्द के सन्देश के साथ शामिल हुए. पूरा वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा और धार्मिक भावना से ओतप्रोत रहा. संवत्सरी पर्व जैन धर्म का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है. इस दिन आत्मशुद्धि और क्षमा याचना कर आत्मा को पवित्र बनाने का संकल्प लिया जाता है. मिच्छामि दुक्कडम कहकर परस्पर क्षमा मांगने की परंपरा ने समाज को नई चेतना और आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान की. सकल जैन समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि यह आयोजन समाज की एकता और धार्मिक परंपरा का अद्भुत प्रतीक है. साधु.साध्वियों ने अपने संदेश में कहा कि क्षमा ही सच्चा धर्म है, और इसी से जीवन में शांति व सद्भाव संभव है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Latest Rajasthan News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!