बाबा रामदेव के दो दिवसीय मेले का शुभारंभ, मंदिर प्रांगण में विभिन्न कार्यक्रम होंगे आयोजित

Beawar News: राजस्थान के ब्यावर में मेवाड़ी गेट बाहर स्थित बाबा रामदेव मंदिर का दो दिवसीय मेले का विधिवत रूप से शुभारंभ हुआ. मंदिर समिति अध्यक्ष रमेश जांगिड़ ने मंदिर के मुख्य द्वार पर फीता काटा और मंदिर गुंबद पर ध्वजारोहण कर विविधता रूप से मेले का उद्घाटन किया.

इसके पश्चात सभी अतिथियों ने बाबा रामदेव की मूर्ति पर माला चढ़ाकर बाबा की अखंड ज्योत जलाकर मेले का शुभारंभ किया. इस मौके पर उपस्थित बाबा रामदेव के जयकारों से माहौल को भक्तिमय बना दिया. इस मौके पर मंदिर समिति की ओर से अतिथियों का माला और बाबा का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया.

मेले कार्यक्रम के तहत आज रात को भजन संध्या का आयोजन होगा जिसमे मुख्य अतिथि के रूप में राम स्नेही संप्रदाय रामद्वारा के संत केवल राम जी महाराज मौजूद रहेंगे. इस मौके पर कृष्णा रामावत एंड पार्टी बरार के भजन गायक कृष्णा रामावत की ओर से बाबा रामदेव रामसा पीर के दरबार में भजनों की प्रस्तुति दी जाएगी.

वहीं कल बाबा रामेदव के अखंड ज्योत के साथ आरती भोग और प्रसाद वितरण किया जाएगा. इस दौरान शहर सहित आसपास के लोग बाबा के दरबार में झंडा चढाएंगे और बाबा को दूध, खीर चूरमा तथा नारियल का भोग लगाकर बाबा का आर्शिवाद लेंगे और सुख समृद्धि की कामना करेंगे.

इस मौके पर सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें जूनियर प्रकाश माली सुनील भटट एडं पार्टी द्वारा कार्यक्रम की प्रस्तुति दी जाएगी. उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान जिला पत्रकार संघ के सचिव मोमिन रहमान,दिलीप सिंह, सुमन प्रजापति, राकेश झाकल समिति अध्यक्ष रमेश जांगिड़, केदारमल गर्ग, गोपी लाल मेहरा सहित समिति के सदस्य एवं पदाधिकारी मौजूद रहे.