ब्यावर में मातृशक्ति सम्मेलन, डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने दिलाया आत्मनिर्भरता का संकल्प

Rajasthan News: ब्यावर में उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने मातृशक्ति सम्मेलन में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का संकल्प दिलाया. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की योजनाओं से महिला सशक्तिकरण बढ़ रहा है, साथ ही स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की अपील की.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 07, 2025, 05:10 PM IST | Updated: Oct 07, 2025, 05:10 PM IST

Beawar News: ब्यावर में मातृशक्ति सम्मेलन: उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने दिलाया आत्मनिर्भरता और स्वदेशी का संकल्प
उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने ब्यावर दौरे के दौरान अखिल भारतीय जांगिड़ ब्राह्मण महासभा महिला प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित मातृशक्ति सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की. कार्यक्रम में अपने बीच उपमुख्यमंत्री को पाकर महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिला. उनका स्वागत पारंपरिक रूप से साफा, शाल और माला पहनाकर किया गया.

आत्मनिर्भरता और महिला सशक्तिकरण पर जोर
अपने संबोधन में उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकारें लगातार महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्य कर रही हैं. उन्होंने बताया कि सरकार की योजनाओं का सबसे अधिक लाभ महिलाओं को मिल रहा है, जिससे समाज में महिला सशक्तिकरण को मजबूती मिल रही है.

उन्होंने मातृशक्ति से आह्वान किया कि वे केवल खुद ही नहीं, बल्कि दूसरों को भी सरकारी योजनाओं से जोड़ें. उन्होंने महिलाओं को संकल्प दिलाया, "हम सभी यहां से यह संकल्प लेकर जाएं कि हर महिला कम से कम 50 अन्य महिलाओं को सरकारी योजनाओं से जोड़ेगी, ताकि हर घर तक इनका लाभ पहुंचे."

स्वदेशी अपनाने और विकसित भारत का आह्वान
उपमुख्यमंत्री ने स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने और विदेशी उत्पादों का त्याग करने की भावुक अपील की. उन्होंने कहा कि स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग से देश में रोजगार बढ़ेगा और विकसित भारत का सपना साकार होगा. यह कदम देश की आर्थिक मजबूती और सामाजिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है.

गणमान्य लोगों की उपस्थिति
इस सम्मेलन में ब्यावर विधायक शंकर रावत, विधायक अनिता भदेल, विश्वकर्मा कौशल बोर्ड अध्यक्ष रामगोपाल सुथार, और महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल शर्मा सहित महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष सविता शर्मा और प्रदेशाध्यक्ष डॉ. रेणु जांगिड़ जैसे कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे. यह सम्मेलन महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने का एक सफल प्रयास रहा.


