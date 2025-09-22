नशे के खिलाफ ब्यावर पुलिस का अभियान, 553 कार्टून अवैध शराब जब्त, दो तस्कर गिरफ्तार

Beawar News: अवैध नशे के कारोबार एवं मादक पदार्थों के विरूद्ध अभियान के तहत जिला पुलिस अधीक्षक ब्यावर रतनसिंह के निर्देशन में तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भूपेन्द्र शर्मा, आरपीएस एवं वृत्ताधिकारी वृत्त ब्यावर राजेश कसाना आरपीएस के निकटतम सुपरविजन में थानाधिकारी पुलिस थाना जवाजा मय टीम द्वारा अवैध शराब तस्करों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए एक कन्टेनर से 553 कार्टून पंजाब निर्मित अवैध शराब जब्त कर दो शराब तस्करों को गिरफ्फतार करने में सफलता प्राप्त की.



एसपी रतनसिंह ने बताया कि शनिवार को थानाधिकारी पुलिस थाना जावाजा मय टीम द्वारा अवैध मादक पदार्थ व शराब तस्करों के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही करने हेतु नेशनल हाईवे पर नाकाबंदी शुरू की तो दौराने नाकाबन्दी एक कन्टेनर आया जिसको रूकवा कर चालक व परिचालक से अपना नाम पता व कन्टेनर में भरे माल के बारे में पूछ गया तो कोई संन्तोषप्रद जवाब नही दिया व मौके से भगने की कोशिश करने लगे. कन्टेनर की तलाशी ली गई. जिसमे पंजाब निर्मित 553 कार्टन अवैध शराब मिली.

जिसके बारे में चालक व परिचालक से पूछा गया तो बताया की यह शराब पंजाब से भर कर लाये व गुजरात ले जा रहे है. जिसके कोई वैध दस्तावेज नहीं होने पर शराब व कन्टेनर को जब्त किया जाकर चालक व परिचालक को गिरफफ्‌तार किया.

जाकर पुलिस टीम द्वारा तस्करों से गहनता से पूछताछ व अनुसंधान जारी है. गिरफतार आरोपियों में सुनील कुमार पुत्र गोरधन लाल सरगरा निवासी पडासोली पुलिस थाना केलवा जिला राजसमंद तथा नितेश कुमार पुत्र राजेश कुमार जाट निवासी मेंडी पिरानू पुलिस थाना भाडडा जिला चरखी दादरी हरियाणा शामिल है. कार्यवाहीं टीम में थानाधिकारी महादेव, सहायक उपनिरीक्षक रतनाराम हैड कांस्टेबल पन्नाराम, नगेन्द्र सिह तथा चालक रामनाथ आदि शामिल रहे.