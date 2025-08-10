Zee Rajasthan
Bewar Road Accident: तेज रफ्तार बस का फटा टायर, यात्रियों से ठसा-ठस भरी बस पलटी, हादसे में 20 यात्री लड़ रहे जिंदगी मौत के जंग

Bewar Road Accident: ब्यावर में एक बड़ा हादसा हुआ जब उदयपुर रोड बाईपास स्थित जीरो पुलिया पर एक निजी बस अनियंत्रित होकर पलट गई. इस हादसे में करीब 50 से अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए. 

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Dilip chouhan
Published: Aug 10, 2025, 11:26 IST | Updated: Aug 10, 2025, 11:26 IST

Bewar Road Accident: ब्यावर-जोधपुर हाईवे पर रविवार सुबह एक भीषण हादसा हुआ, जब हरिद्वार से जोधपुर जा रही एक प्राइवेट बस केसरपुरा पुलिया के पास तेज रफ्तार में अनियंत्रित होकर पलट गई. इस हादसे में 20 से अधिक लोग घायल हो गए, जिनमें से 20 की हालत गंभीर बताई जा रही है. घायलों को ब्यावर के अमृत कौर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है. बताया जा रहा है कि बस की स्पीड काफी अधिक थी, जिसके चलते यह हादसा हुआ. स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए बचाव कार्य शुरू किया और घायलों को बस से बाहर निकाला. पुलिस ने मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

ब्यावर-जोधपुर हाईवे पर हुए बस हादसे में घायल हुए लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है. इन घायलों में बालेसर निवासी पूनाराम, बड़ली जोधपुर निवासी रीतू और धापूदेवी, सोजत निवासी चंदनी बाई चौपड़ा, पाली निवासी मांगीदेवी, भंवर देवासी और अनन्दाराम, बालोतरा निवासी मोडाराम, डोरयावास निवासी चन्द्राराम, देवलियाकला निवासी पायल, प्रदीप, प्रहलाद और पीपाड़सिटी निवासी राहुल शामिल हैं. सभी घायलों को राहगीरों और एंबुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है. इस हादसे में एक महिला और एक बच्चे का हाथ कटने की भी खबर पाई गई है. घायलों में से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है.

ब्यावर-जोधपुर हाईवे पर हुए बस हादसे के अनुसार प्रत्यक्षदर्शियों का मानना है कि बस की तेज रफ्तार हादसे का कारण बनी. एक प्रत्यक्षदर्शी शुभम जोशी ने बताया कि बस के यात्री ड्राइवर को ओवरस्पीड के लिए टोकते रहे, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया. जब बस मोड़ पर पहुंची, तो अचानक पलट गई और टायर फटने से स्थिति और खराब हो गई. हादसे के बाद बस में चीख-पुकार मच गई. स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की. बस हरिद्वार से लौट रही थी और हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं.

ब्यावर-जोधपुर हाईवे पर हुए बस हादसे के बाद मौके से गुजर रहे वाहन चालकों और स्थानीय लोगों ने तत्काल अपनी गाड़ियां रोकीं और घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया. इस दौरान बस चालक और कंडक्टर घटना स्थल से फरार हो गए. सूचना मिलते ही साकेत नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हादसे की जांच शुरू की. पुलिस के अनुसार प्राथमिक जांच में हादसे की वजह ओवर स्पीड और लापरवाही से गाड़ी चलाना सामने आया है. पुलिस ने बताया कि हादसे में घायल हुए लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है और मामले की जांच जारी है.

