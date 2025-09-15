भीलवाड़ा में एक और बड़ा हादसा, दाहसंस्कार से वापस आ रहे 3 लोगों की मौत

Bhilwara News: राजस्थान के जयपुर के रिंग रोड पर हुए सड़क हादसे में मारे गए फूलियाकलां के एक ही परिवार के चार लोगों की मौत पर दाहसंस्कार के बाद केकड़ी रोड स्थित खारी नदी में नहाने के दौरान फूलियाकलां कस्बे में एक और बड़ा हादसा हो गया, जिससे फूलियाकलां सहित मृतकों के गांव खेड़ा हेतम में मातम छा गया.

घटना के अनुसार, दाह संस्कार के बाद नहाने के दौरान एक युवक पानी मे बहने लगा, उसे बचाने के लिए एक-एक कर 5 युवक पानी मे ओर कूद गए लेकिन पानी के बहाव में सभी 6 युवक बह गए. बाद मे ग्रामीणों ने पांच युवकों को पानी से निकाल कर फूलियाकलां स्थित राजकीय हास्पिटल पंहुचाया और एक युवक खेड़ा हेतम निवासी महेश शर्मा पानी मे लापता हो गया.

स्थानीय हास्पिटल मे खेड़ा हेतम निवासी बरदीचंद माली ओर महेन्द्र माली को मृत घोषित कर दिया गया और प्राथमिक उपचार के बाद कल्याण पुरा (केकडी) निवासी विजयप्रताप, खेड़ा हेतम निवासी राकेश माली, जीवराज माली को रेफर किया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

घायलों की हालत ठीक बताई जा रही है. गंभीर हादसे को देखते हुए जिला कलेक्टर जसमीत संधू, जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह, विधायक लालाराम बैरवा भी मौके पंहुचे. लापता युवक महेश की तलाश के लिए भीलवाड़ा से एसडीआरएफ की टीम बुलाई गई. टीम ने लगभग एक घंटा सर्च कर नदी से महेश का शव निकाल लिया गया.

वहीं, फूलियाकलां मे दो दिन मे दो दर्दनाक हादसे क्षेत्र मे शोक की लहर फैल गई. पानी मे डूब कर मारे गए तीनों युवक निकटवर्ती खेड़ा हेतम गांव के हैं, जिसके चलते गांव मे मातम पसरा हुआ है. उधर दोनों हादसों को लेकर फूलियाकलां कस्बे के बाजार आज स्वैच्छिक बंद रहा. हादसों को लेकर क्षेत्र मे चारों ओर शोक की लहर है.

वहीं, खारी नदी में डूबने से हुई तीन युवकों की मौत पर मुआवजे की मांग पर अडे ग्रामीण विधायक की घोषणा पर माने. ग्रामीणों ने तीनों मृतकों के आश्रितों को पचास पचास लाख रुपये मुआवजा एवं घर के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी की मांग कर रहे थे. सूचना पर शाहपुरा विधायक लालाराम बैरवा पंहुचे हास्पिटल.

विधायक बैरवा ने प्रत्येक मृतक के परिवार को राज्य सरकार की ओर से पांच लाख रुपये, एक लाख रुपये स्वयं की ओर से, केटेगरी फोर के अंतर्गत डेढ़ लाख रुपये और एक आश्रित को संविदा पर नौकरी देने की घोषणा की. विधायक बैरवा ने यही घोषणा जयपुर सड़क हादसे में मारे गए फूलियाकलां के वैष्णव परिवार के 4 लोगों के लिए भी की है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Bhilwara News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-