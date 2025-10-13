Ajmer Fake Currency: अजमेर में ATS के सामने काले कागज से बना डाले 500-500 के करारे नोट, सफेद पाउडर से काला कांड

Ajmer News: अजमेर एटीएस ने शनिवार देर रात भीलवाड़ा में तीन युवकों को नकली 500 रुपये के नोट बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया. ये आरोपी सफेद पाउडर के घोल में काले कागज को असली नोट जैसा दिखाने का झांसा देते थे.
Ajmer Crime News: अजमेर एटीएस ने शनिवार देर रात भीलवाड़ा में एक सनसनीखेज कार्रवाई करते हुए तीन युवकों असलम, इंसाफ और रियाज को नकली 500 रुपये के नोट बनाने के आरोप में धर दबोचा. ये आरोपी सफेद पाउडर के घोल में काले कागज को डुबाकर उसे असली नोट जैसा दिखाने का झांसा देते थे. एटीएस ने जाल बिछाकर इन्हें रंगे हाथों पकड़ा और मौके से नोट जैसे कागज, पाउडर और एक मोटरसाइकिल जब्त की. सुभाषनगर थाना प्रभारी ने एटीएस के एएसआई की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
कार बेचने के बहाने फंसा जाल
इस कार्रवाई की शुरुआत तब हुई जब एटीएस के एएसआई ने खुद को अजमेर निवासी हाजी बाबा बताकर ठगों के मोबाइल पर संपर्क किया और कार बेचने की बात कही. ठगों ने सौदा 7 लाख रुपये में तय करते हुए भीलवाड़ा के अहिंसा सर्कल पर बुलाया. शनिवार रात एटीएस जाब्ते के साथ हाजी बाबा वहां पहुंचे, जहां असलम, इंसाफ और रियाज मिले. इस दौरान इंसाफ ने काले कागज को सफेद पाउडर के घोल में डालकर उसे 500 रुपये का नोट बनाने का तमाशा दिखाया.
नकली नोट बनाने की तकनीक, 12 नोटों का चमत्कार
इंसाफ ने अपने बैग से काले कागज की गड्डी निकाली और एक-एक कर 12 कागजों को पाउडर के घोल में डुबाकर 500 रुपये के नोट में तब्दील किया. इस चालाकी से हाजी बाबा को गुमराह करने की कोशिश की गई. पूछताछ में इंसाफ ने स्वीकार किया कि वे इसी तरह अन्य लोगों को ठगने की योजना बना रहे थे, जिसके बाद एटीएस ने तुरंत कार्रवाई की.
ठगों पर शिकंजा कसा
एटीएस ने मौके से तीन बंडल कागज (500 रुपये के नोट के साइज के), एक प्लास्टिक डिब्बा जिसमें सफेद पाउडर था, 13 असली 500 रुपये के नोट और एक मोटरसाइकिल जब्त की. सुभाषनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस इन ठगों से गहन पूछताछ कर रही है ताकि नकली नोट रैकेट का पूरा नेटवर्क उजागर हो सके.
