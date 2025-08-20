बहू के इल्जाम बने मौत की वजह! भीलवाड़ा में ससुर ने खाया जहर, परिवार में हड़कंप

Rajasthan News: राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक कलयुगी बहू के आरोपों से आहत होकर ससुर ने जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया. इसके बाद एमजी हॉस्पिटल में बीती रात उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. आक्रोशित परिजनों ने दोषी पक्ष पर कार्रवाई की मांग को लेकर कुछ देर एमजी मोर्चरी के बाहर हंगामा भी किया.

जानकारी के अनुसार गोपालपुर निवासी संपत पिता सुखदेव जाट उम्र 52 साल को सेल्पोस का सेवन करने के चलते गंभीर हालत में महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती करवाए गए. पुलिस को दिए बयान में उन्होंने बताया कि उनकी बहू ने उन पर बलात्कार और मारपीट करने का झूठा आरोप लगाते हुए मांडलगढ़ थाने में गत दिनों रिपोर्ट दर्ज करवाई. इसके बाद वह बदनामी के डर से काफी परेशान थे. इसी डर के चलते आहत होकर उन्होंने गोपालपुर में अपने खेत पर जाकर सेल्फोस का सेवन कर लिया.

परिजनों को जब तक इसका पता चला उनकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी. गंभीर हालत में उन्हें जिला मुख्यालय स्थित महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया, जहां बीती रात उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया. मौत के बाद परिजनों में आक्रोश फैल गया और एमजी मोर्चरी के बाहर दोषी पक्ष पर कार्रवाई की मांग को लेकर कुछ देर के लिए हंगामा भी किया गया. फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है.

