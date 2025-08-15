Zee Rajasthan
mobile app

Bhilwara: उस तालाब ने फिर ली जान! कुछ दिन में निगल गया दो सगे भाइयों की जिंदगी

Rajasthan News: भीलवाड़ा के आसींद थाना क्षेत्र स्थित बटेडा गांव में तालाब में डूबने से युवक की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले इसी तालाब में उसके छोटे भाई की भी डूबने से मौत हुई थी.

Pratiksha Maurya
Edited By Pratiksha Maurya
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Aug 15, 2025, 16:47 IST | Updated: Aug 15, 2025, 16:47 IST

Trending Photos

राजस्थान के वो गांव, जहां बीवी खुद करवाती है अपने पति की दूसरी शादी!
7 Photos
Rajasthan Rituals

राजस्थान के वो गांव, जहां बीवी खुद करवाती है अपने पति की दूसरी शादी!

इस जन्माष्टमी, राजस्थानी जायके से करें भगवान कृष्ण को खुश, जानिए क्यों 'गुलाब चूरमा' है सबसे खास
8 Photos
Janmashtami 2025

इस जन्माष्टमी, राजस्थानी जायके से करें भगवान कृष्ण को खुश, जानिए क्यों 'गुलाब चूरमा' है सबसे खास

जन्माष्टमी पर करें श्रीकृष्ण के संपूर्ण दर्शन! करौली से जयपुर तक, इस 'त्रिवेणी दर्शन' का रहस्य जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान
8 Photos
rajasthan temple

जन्माष्टमी पर करें श्रीकृष्ण के संपूर्ण दर्शन! करौली से जयपुर तक, इस 'त्रिवेणी दर्शन' का रहस्य जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान

स्वतंत्रता दिवस पर मातम, सांगोद में स्कूल वैन-कार भिड़ंत, बच्चों की चीख से गूंजा इलाका!
5 Photos
kota news

स्वतंत्रता दिवस पर मातम, सांगोद में स्कूल वैन-कार भिड़ंत, बच्चों की चीख से गूंजा इलाका!

Bhilwara: उस तालाब ने फिर ली जान! कुछ दिन में निगल गया दो सगे भाइयों की जिंदगी

Rajasthan News: भीलवाड़ा जिले के आसींद थाने के अंतर्गत तालाब में डूबने से युवक की मौत हुई. कुछ दिन पूर्व इसी तालाब में छोटे भाई की भी डूबने से मौत हुई थी. घटना आसींद थाने के अंतर्गत मालासेरी पंचायत के बटेडा गांव की बताई जा रही है. वहीं आसींद पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के सहयोग से शव को तालाब से बाहर निकाला. इसके बाद शव को आसींद मोर्चरी में रखवाया गया.

ग्रामीण हंसराज ने बताया कि इसी तालाब में अक्टूबर महीने में मृतक अशोक कुमार भील के छोटे भाई मुकेश भील उम्र 16 वर्ष की भी डूबने से मौत हुई थी. वहीं, पुलिस ने बताया कि परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर युवक अशोक कुमार भील पिता भंवरलाल भील उम्र 26 वर्ष की गुरुवार देर शाम को तालाब में पशुओं को चराते समय पैर फिसलने से डूबने से मौत हो गई. वहीं, आसपास की ग्रामीणों को तालाब में सब तैरते हुए दिखाई दिया तो ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची एवं ग्रामीणों की मदद से शव बाहर निकाला. वहीं, शव को आसींद मोर्चरी में रखवाया. पोस्टमार्टम आज किया जाएगा.

वहीं, ग्रामीणों ने बताया कि मृतक अशोक कुमार भील के एक लड़का मनीष कुमार बल उम्र 4 वर्ष एवं लड़की गुंजन भील उम्र 1 वर्ष है. सूचना मिलने के बाद परिवार में शोक की लहर दौड़ गई. वहीं परिवार में कुल चार भाई एवं एक बहन है, जिसमें से दो भाइयों की डूबने से मौत हो गई है. वहीं, पिता भंवरलाल भील खेती करते हैं, जबकि माता लाडू देवी ग्रहणी है.

Trending Now

पढ़ें राजस्थान की एक और अहम खबर

Dungarpur News: सरकारी ठेके के पास बाथरूम में मिले शराब के कार्टन, पुलिस ने की जब्त
डूंगरपुर जिले की धम्बोला थाना पुलिस ने ड्राय डे के दिन सरथुना सरकारी ठेके के पास एक बाथरूम से शराब के 11 कार्टन जब्त किए है. वहीं, पुलिस शराब के कार्टन रखने वाले की तलाश में जुटी है.

डूंगरपुर जिले के धंबोला थाने के थानाधिकारी रिजवान खान ने बताया कि मुखबिर के जरिए थाना क्षेत्र में सरथुना सरकारी ठेके के पास एक बाथरूम में शराब छिपाकर रखे होने की सूचना मिली थी. मुखबिर की ओर से सूचना मिलने पर पुलिस की टीम ने मौके पर जाकर दबिश दी तो बाथरूम में शराब के कार्टन छिपाकर भरे हुए थे. पुलिस ने मौके से शराब के 11 कार्टन जब्त किए. वही पुलिस ने आबकारी अधिनियम में मामला दर्ज कर शराब रखने वाले की तलाश शुरू कर दी है. जब्त शराब की कीमत करीब 60 हजार रुपये बताई जा रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Latest Rajasthan News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news