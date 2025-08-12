Zee Rajasthan
भीलवाड़ा में भीषण सड़क हादसा! ट्रक-बाइक की टक्कर ने छीनी एक और जान

Bhilwara News: भीलवाड़ा जिले के आसींद विधानसभा क्षेत्र में मंगलवार को भीषण सड़क हादसा हुआ. बाइक और ट्रक की आमने-सामने टक्कर में बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई.

Published: Aug 12, 2025, 18:13 IST | Updated: Aug 12, 2025, 18:13 IST

भीलवाड़ा में भीषण सड़क हादसा! ट्रक-बाइक की टक्कर ने छीनी एक और जान

Rajasthan News: भीलवाड़ा जिले के आसींद विधानसभा क्षेत्र के शंभूगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत नेशनल हाईवे 148 डी पर अंटाली के पास मंगलवार को एक भीषण सड़क हादसे में एक बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई. यह दुर्घटना तब हुई जब एक बाइक और ट्रक की आमने-सामने की टक्कर हो गई.

वहीं, शंभूगढ़ थाने के एएसआई राजेंद्र सिंह ने बताया कि सड़क दुर्घटना की सूचना मिली इसके बाद मौके पर जाकर देखा तो व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई थी. वहीं आसपास पहचान हुई तो प्रेमचंद पिता देवी लाल रेगर उम्र 46 वर्ष निवासी खारी का लांबा के रूप में पहचान हुई. वहीं मृतक प्रेम चंद अटाली के पास खेत पर जाते समय ट्रेलर ने चपेट में ले लिया, जिससे मौके पर ही मौत हो गई वहीं परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर शव का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सुपुर्द किया.

वहीं, पुलिस ने बताया कि मृतक प्रेम चंद रेगर खारी का लांबा गुलाबपुरा का निवासी है. रोजाना वही से अटाली गांव के पास खेत सिजारी पर ले रखा था. रोजाना यहां कृषि कार्य करने आता था. वहीं, मंगलवार को सुबह लगभग 10 बजे शंभूगढ़ की ओर से आ रहे ट्रेलर ने चपेट में ले लिया, जिससे मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, एंबुलेंस से शव को गुलाबपुरा मोर्चरी में रखवाया एवं परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर शव का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सुपुर्द किया.

