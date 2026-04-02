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गुजरात से यूपी जा रहा बायोडीजल टैंकर अजमेर में फटा, हाईवे पर आग का गोला देख दहशत

Rajasthan news: अजमेर जिले के मांगलियावास थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह NH-48 (अजमेर-ब्यावर नेशनल हाईवे) पर एक बड़ा हादसा हो गया. ब्यावर से अजमेर की ओर आ रहे बायोडीजल से भरे एक टैंकर का अचानक टायर फट गया. टायर फटते ही टैंकर में जोरदार धमाके के साथ भीषण आग लग गई और पूरा टैंकर देखते ही देखते आग का गोला बन गया.

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Published:Apr 02, 2026, 01:19 PM IST | Updated:Apr 02, 2026, 01:19 PM IST

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गुजरात से यूपी जा रहा बायोडीजल टैंकर अजमेर में फटा, हाईवे पर आग का गोला देख दहशत

Ajmer Tanker Fire: अजमेर-ब्यावर नेशनल हाईवे (NH-48) पर गुरुवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया. मांगलियावास थाना क्षेत्र में ब्यावर से अजमेर की ओर आ रहे बायोडीजल से भरे टैंकर का टायर फट गया. टायर फटते ही टैंकर में जोरदार धमाके के साथ भीषण आग लग गई और वह देखते ही देखते आग का गोला बन गया.

टायर फटने से लगा हादसा
टैंकर गुजरात के गांधीधाम से उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जा रहा था. सुबह साढ़े आठ बजे के करीब NH-48 पर अचानक टायर फटने से दुर्घटना हो गई. आग की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि आसपास अफरा-तफरी मच गई. टैंकर चालक सुनील कुमार (निवासी जौनपुर) और खलासी ने आग लगते ही तुरंत वाहन से बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली. स्थानीय लोगों और पुलिस की तत्परता से बड़ा अनर्थ टल गया.

हाईवे पर दोनों तरफ यातायात ठप
आग की भयावह स्थिति को देखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर हाईवे के दोनों ओर यातायात रोक दिया गया. इससे अजमेर-ब्यावर हाईवे पर डेढ़ से दो किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया. कुछ लापरवाह लोग सुलगते टैंकर के बहुत करीब से गुजरते रहे, जिससे पुलिस को बार-बार समझाइश करनी पड़ी. सूचना मिलते ही मांगलियावास पुलिस और दमकल की पाँच गाड़ियाँ मौके पर पहुंच गईं. दमकल कर्मियों और स्थानीय लोगों के संयुक्त प्रयास से डेढ़ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सुबह 10 बजे आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया.

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मौके पर पहुंचे अधिकारी
घटना स्थल पर पीसांगन एसडीएम राजीव बड़गूजर, तहसीलदार भागीरथ चौधरी, पीसांगन थानाधिकारी सरोज चौधरी, नसीराबाद सदर थानाधिकारी अशोक बिश्नोई और मांगलियावास थाना प्रभारी श्रवण चौधरी मौजूद रहे. उन्होंने जाम नियंत्रण और बचाव कार्यों का मोर्चा संभाला.


जेबीआर कंपनी के कर्मचारियों ने भी दी मदद
मांगलियावास स्थित जेबीआर कंपनी के कर्मचारी शेरू खान, मनोज गौरा और रोहित शर्मा भी तुरंत मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में पुलिस-दमकल की मदद की.

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