Ajmer News: अजमेर रेलवे स्टेशन पर बुधवार शाम दादर एक्सप्रेस ट्रैन में बम की अफवाह फैलने से हड़कंप मच गया. डीडवाना-कुचामन क्षेत्र के एक टेंपो चालक को कुछ बदमाशों द्वारा ट्रेन को बम से उड़ाने की बातचीत सुनाई दी.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Abhijeet dave
Published: Nov 27, 2025, 08:15 AM IST | Updated: Nov 27, 2025, 08:15 AM IST

अजमेर रेलवे स्टेशन पर दादर एक्सप्रेस में बम अफवाह से हड़कंप, पुलिस ने तीन संदिग्ध पकड़े

Ajmer News: राजस्थान के अजमेर रेलवे स्टेशन पर बुधवार शाम दादर एक्सप्रेस ट्रैन में बम की अफवाह फैलने से हड़कंप मच गया. डीडवाना-कुचामन क्षेत्र के एक टेंपो चालक को कुछ बदमाशों द्वारा ट्रेन को बम से उड़ाने की बातचीत सुनाई दी, जिसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई.

सूचना मिलते ही जीआरपी, आरपीएफ, जिला पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गईं. 26/11 की बरसी होने के कारण पहले से ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे. ऐसे में मामले को अत्यंत गंभीरता से लिया गया.

जानकारी के आधार पर अजमेर से चलने वाली दादर एक्सप्रेस में बैठे तीन संदिग्धों की तलाशी ली गई. पुलिस ने मकराना निवासी फरदीन, फरीन और खालिद को हिरासत में लिया. जांच में सामने आया कि तीनों युवकों ने आपस में की गई बातचीत के माध्यम से यह अफवाह फैलाई थी.

उनकी कथित बातचीत को टेंपो चालक ने वास्तविक खतरा समझकर सूचना दी, जिसके बाद बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया. सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस की संयुक्त टीम ने स्टेशन से लेकर ट्रेन के सभी कोचों तक करीब छह स्थानों पर व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया. इस दौरान दादर एक्सप्रेस को लगभग चार घंटे तक रोका गया.

पूरी जांच-पड़ताल में किसी भी प्रकार का विस्फोटक सामग्री या संदिग्ध वस्तु नहीं मिली. इसके बाद ट्रेन को सुरक्षित रवाना कर दिया गया. अजमेर पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर रही है कि उन्होंने ऐसी अफवाह क्यों फैलाई. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि इस तरह की हरकतें गंभीर अपराध की श्रेणी में आती हैं और कानूनन कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंAjmer Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

